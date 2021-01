Covid: 29 personas fallecidas y el Hospital complicado

En los últimos días fueron varios los pacientes con Covid que fallecieron en el Hospital local, en su mayoría mayores de 80 años. Este es uno de los datos que preocupan como consecuencia de la pandemia que vivimos, pero no deja de ser preocupante el número de personas internadas en el Hospital. En el día de la fecha el Sector Covid que funciona en el pabellón Dr. Sánchez del nosocomio, tiene su capacidad colmada, por lo que las autoridades debieron habilitar nuevamente un sector para agregar camas para internación. Asimismo, […]

En las últimas horas de la tarde de hoy, en un operativo de control, fue clausurada la cervecería «6 Grados» por no respetar los protocolos vigentes para la prevención del Covid-19. Al respecto, el municipio ha enviado un comunicado en el que expresa: «La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes recuerda que seguimos en pandemia y como tal, cumplir y hacer cumplir las medidas preventivas de coronavirus es responsabilidad de todos. Esta secretaría informa que en el día de la fecha, actuando en consecuencia, se procedió a clausurar […]

Hace ya mucho que desde la Municipalidad no se emite un informe diario con los datos del Covid en nuestra ciudad. Una o dos veces por semana hace llegar a los medios un informe que no incluye la cantidad de positivos que se van confirmando, pero de acuerdo a los números que difunde podemos sacar un promedio. El último informe se recibió en la tarde de hoy, en el que se informan 330 casos activos y cinco internados en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) del Hospital para Covid, en […]

Las medidas que ya han tomado algunos municipios de la zona El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, aseguró que el gobierno bonaerense no descarta la posibilidad de implementar un «toque de queda sanitario« para contener la escalada de contagios de coronavirus en la Provincia. «Hay medidas que sabemos que funcionan más y otras que tienen más defectos. Es un conjunto de medidas, no se trata de una sola. Se está hablando de toque de queda sanitario. Es una carta dentro de la baraja, pero no tendría que […]