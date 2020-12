Buscan a una joven secuestrada en Sarmiento

Las imágenes de la joven maniatada y un video aparecieron en el perfil de Facebook de la chica con un reclamo por una deuda. Luego el celular se apagó, y no pueden localizarla.

Efectivos policiales buscan este martes a una joven de Capitán Sarmiento que apareció amordazada y maniatada en una serie de fotos y un video que fueron publicados en su cuenta de Facebook con una amenaza por una supuesta deuda que alguien de su familia mantiene por la venta de un auto.

«En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo», es el mensaje que se podía leer con las fotos y el video de la chica amordazada en un maizal, reveló Paulo Kablan en C5N.

Después de publicar esas imágenes la persona que mantendría secuestrada a la joven desactivó la cuenta de Facebook y apagó su celular para evitar que sea localizada.

Kablan explicó que la desaparición de la joven, la publicación de la amenaza en Facebook y las imágenes difundidas lograron activar un importante operativo de la Policía bonaerense, de la cual forma parte el padre de la muchacha.

La familia de la joven desconoció la deuda mencionada en el mensaje de Facebook

Fuente: minutouno

