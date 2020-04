Arrecifes sin casos, pero cada vez más preocupación en la población

En la de hoy, el Municipio volvió a emitir el comunicado diario con la situación de Coronavirus en Arrecifes.

Esto trae tranquilidad a la población, pero a la vez estamos entendiendo mal el mensaje. El hecho de que no haya casos aún, ha hecho que las medidas de prevención que cada uno tomó desde un principio vayan de a poco siendo tomadas con más liviandad.

En principio, que aún no exista ningún análisis positivo en Arrecifes no significa que el virus no esté, considerando en principio que -de acuerdo a los infomes- no se estarían llevando a cabo los análisis que podrían detectarlo, porque no se informa que se haya activado el protocolo más allá del conocido que dio negativo.

El día de hoy, con el caos que significó las colas en los bancos, más los nuevos rubros habilitados por el Gobierno Nacional para trabajar durante la cuarentena, hizo que muchos sintieran que el peligro ya no existe y por lo tanto, es inútil el esfuerzo que están haciendo muchos con sus comercios cerrados y quedándose en casa.

Más allá de esto, hay muchos vecinos que sienten que el peligro al contagio cada vez es más cercano y hay preocupación. Muchos piden a las autoridades que sean duros con los controles, pero tal vez sería mejor que estuviésemos mejor informados sobre la situación de la provincia y de qué forma puede afectar a Arrecifes el brote que puede venir. Que entendamos que estamos en una situación límite en todo el planeta y no es posible que en nuestra ciudad sigamos como si nada ocurriera o nada fuese a ocurrir.

