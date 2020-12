Capitán Sarmiento habilitó sin restricciones las actividades al aire libre

C. SARMIENTO (B): «A partir de la fecha, no habrá restricciones para encuentros o fiestas privadas en casas particulares y la organización de eventos en locales habilitados para tal fin, siempre y cuando sea al aire libre.

Cuando la cantidad supere las 50 personas o deba usarse algún lugar techado, deberá informarse con nota a la dirección de comercio que articula con este comité para definir si la ventilación es suficiente y la cantidad de gente adecuada para el espacio disponible. Cabe recordar que la organización de eventos en lugares no habilitados, siempre requiere habilitación especial según ordenanzas respectivas, y que se cumplan las condiciones mínimas de respeto a los demás vecinos.»

De esta forma, el municipio vecino que conduce Javier Iguacel entra en una verdadera etapa en la que la responsabilidad de los sarmientenses será la que sostenga la situación epidemiológica en la que se encuentra.

Arrecifes, probablemente, comprenda también que es necesario que la Nueva Normalidad deje de ser la zanahoria que todos perseguimos y de una buena vez, comencemos a hacer realidad esto de convivir con un virus, cuidando las normas que sirvan de prevención para el contagio.

