Angel Basílico superó el covid y agradece

«Hola soy Angel Basilico. He superado el Covid, y por eso mi agradecimiento, en especial a todo el personal del querido Hospital Santa Francisca Romana de Arrecifes; desde los que están en la mesa de entrada hasta el más alto cargo, pasando por las mucamas y sin olvidarme de las enfermeras y enfermeros.

Ya estoy en casa, muchísimas gracias a todos, y hoy en su día un FELIZ DIA todos los MEDICOS, gracias de corazón… y mi oración a aquellos médicos y enfermeros que fallecieron culpa del Covid.

Siempre digo y pregono lo mismo, no dejen solos a sus enfermos, en este caso de aislamiento y soledad nos pasan un montón de cosas por la cabeza, lo imaginable y lo no imaginable, la desolación de un enfermo es muy dolorosa, con el Covid no queda otra que pasarla aislado y solos, la desolación es casi más dolorosa que la misma enfermedad… recen por este pueblo y por los que nos cuidan con tanto empeño, recen cada uno en su credo y cuídense….

Sin más que agradecimiento, saludos y gracias a todos los que nos estuvieron dando una mano, gracias a mis hijas y nietos/as que siempre estuvieron y están presente en todo, mis nietas y el grupo de whatsapp familiar me alegraban las horas, los videos de mis nietas fueron el motor de este trance… Gracias Amigos, Familia, Sobrinos y Sobrinas y a todos….

Angel José Basílico.

