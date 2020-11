A las autoridades sanitarias: estamos en fase cinco y somos adultos responsables

Estamos en fase cinco. De eso no se duda. El informe diario epidemiológico local dice que tenemos 20 casos activos. Ese número representa el 0,066% de la población del partido. Cero coma cero sesenta y seis por ciento de la población local. Veinte sobre treinta mil.

El informe diario epidemiológico local dice que tenemos 2 personas internadas en el hospital, uno en el pabellón Sánchez y uno en la Unidad de Terapia Intensiva. Para expresar el porcentaje sobre la población, tendríamos que agregar otro cero después de la coma. Esto es, 0,0066; cero coma cero cero 66 por ciento.

Es por esto que estamos en fase cinco. Y el hecho de estar en esta situación, nos permite vivir lo que han llamado la «nueva normalidad», o sea, vivir casi normalmente, tomando los recaudos necesarios, distancia, barbijo, alcohol etc.

Ahora bien, ¿existe riesgo de contagio? ¡¡Mas vale!! El virus existe, la pandemia es real… por eso estuvimos encerrados meses! Llegamos a tener el hospital con un 100% de ocupación de camas tanto comunes como en la sala de Terapia. Cuarenta internados y más de ciento cincuenta casos activos. Pero eso ya no es nuestra realidad. Cambió.

¿Existe riesgo al salir a la calle de que sufras un accidente? ¡¡Mas vale!! Pero salimos a la calle… con barbijo por el virus y con casco por el accidente. ¿Se nos puede caer una maceta en la cabeza? Y si… pero salimos de todas formas a la calle.

Nunca he sido anticuarentena ni he dudado de la peligrosidad del virus ni de sus consecuencias, pero es necesario que los arrecifeños podamos retomar nuestras actividades laborales y recreativas. Tal vez muchos no tomemos las precauciones necesarias, pero esto puede suceder también al ir al supermercado, al asistir al médico, al ir a trabajar, o al realizar cualquier actividad que a nadie escandaliza.

Previstos para el próximo domingo 6, se espera autorización para realizar un raid náutico que ya ha sido anunciado y al que concurrirá gente de otras ciudades, una cabalgata por el paseo de los puentes y un encuentro de danzas folclóricas en el balneario municipal. Entendemos la preocupación de las autoridades sanitarias sobre la seguridad sanitaria de los tres eventos, pero somos grandes. Ya hemos pasado por el aislamiento total, por la apertura de comercios con venta desde la calle, el cierre de las salas de actos, escuelas, cierre de los espacios públicos como el balneario o el molino, incluso el cierre de los ingresos a la ciudad… de todo eso estamos saliendo, y los casos han bajado notablemente.

A las autoridades sanitarias: estamos con ustedes. Reconocemos la autoridad que les da el conocimiento sobre salud y epidemias, pero es hora de que confíen en la población. Sabremos cuidarnos, y quienes no lo hacen en un evento, tampoco lo hacen en su vida diaria. Todas las actividades que mencionamos son al aire libre. Han autorizado el uso del espacio público, sólo eso se hará, se utilizará el espacio público para una actividad que tiene el mismo riesgo que una visita al médico o un paseo en moto… pero si usamos barbijo y casco, todo estará bien.

«Cuando volvamos a juntarnos» repetimos mil veces. Hoy es momento de volver a juntarse. Permitan a los arrecifeños demostrar que podemos ser responsables.

