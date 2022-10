El mundo juzga a un partido político por el programa que promueve

En la tarde de ayer jueves 20, la Municipalidad emite un comunicado desde la oficina de prensa municipal advirtiendo de una maniobra que fue denunciada ante un concejal y el municipio. El texto del comunicado: «La Municipalidad de Arrecifes informa que se ha recibido una denuncia respecto de una pareja que se encontraría ofreciendo y vendiendo terrenos, invocando una falsa e inexistente representación del municipio. En tal sentido, desde el Municipio ya se radicó la denuncia penal correspondiente. No obstante, se alerta a los vecinos que dicha situación representa una […]

PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL AUTOMOVILISMO VIERNES 21 – 20:00 horas Charla de Carlos Alberto Legnani en bar temático automovilismo Río Cultura (edificio balneario municipal). SÁBADO 22 – 13:00 horas Apertura de la muestra estática y dinámica. – 15:30 horas Actividades de exhibiciones en pista. – 18:30 horas Fin de actividades en pista. – 18:35 horas Comienzo de actividades en escenario. – The World Dance – Malbec Cumbia – Candy Soul – La Guardia del Cuervo – Javier Calamaro DOMINGO 23 – 11:00 horas Prueba atlética organizada por Adrenalina […]

La Dirección de Servicios Generales, comunica que el día viernes 7 (Día de la Patrona) y el lunes 10 (feriado adelantado del 12 de octubre), se realizará normal recolección de residuos domiciliarios en Arrecifes, Todd y Viña. El viernes 7 habrá normal recolección de residuos no domiciliarios (voluminosos) y el lunes 10 no se realizará. Evitemos sacar basura fuera de horario o los días que no hay recolección.