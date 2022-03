La Municipalidad llama a licitación

El próximo sábado y domingo, en el camping municipal se lleva a cabo una nueva edición del Arrecifes Rat Rod, que convoca a los fanáticos de autos clásicos y no convencionales, un espectáculo que ya es un clásico entre los fanáticos de esta modalidad. Al decir de uno de los integrantes de la institución organizadora, Alejandro Llarías, son máquinas en las que se prioriza la mecánica y el ingenio por sobre la estética, en la que entran vehículos del ’80 para atrás en el tiempo. En su regreso luego de […]

Situación epidemiológica al día 14 de marzo de 2022 en el partido de Arrecifes. Casos activos: 2 Casos recuperados: 6570 Fallecidos: 95TOTALES: 6667 En el Hospital Municipal no hay pacientes internados en el Pabellón Sánchez con resultado COVID positivo y no hay internados en el Pabellón Clínico. Con referencia a la Sala de Unidad de Terapia Intensiva COVID, no hay pacientes internados.