ANSES no te va a llamar para nada

El sábado finalizó la inscripción para recibir los refuerzos económicos, tanto para desocupados, jubilados y monotributistas, y muchos no se pudieron inscribir, otros recibieron la noticia de que habían sido rechazados y los jubilados sencillamente no se tuvieron que inscribir, ya que el trámite es automático.

Ahora bien, estos próximos días, los ciberdelincuentes van a estar muy ocupados. Es probable que recibamos llamados que nos digan que debemos pasar datos para finalizar el trámite para cobrar el refuerzo, o que nos envíen un código para poder habilitar el pago o cosas por el estilo. No, Anses no va a llamar a nadie para eso.

Si bien desde las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social no lo han aclarado, lo cierto es que aquel que recibe un llamado de Anses debe pensar, en principio, que se trata de una llamada falsa para intentar estafarle. Robo de identidad, vaciamiento de cuentas, compras fraudulentas… cualquiera de estas prácticas pueden hacernos sus víctimas si no estamos atentos a la sencilla premisa de que ANSES, no va a llamar a nadie. Y está bien.

