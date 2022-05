El molino, escenario de una gran fiesta popular

CAMPEDRINOS EN ARRECIFES

Se juntaron la segunda Fiesta del Costillar al Asador y el segundo Encuentro Provincial de Danzas Folclóricas.

Eran las tres de la mañana cuando comenzaba a verse humo en la zona del Molino. Los clubes deportivos de Arrecifes daban a esa hora el puntapié inicial de una jornada memorable. El día del trabajador fue la fecha elegida para la gran fiesta. El clima cumplió con lo que prometía el Servicio Meteorológico. Cielo despejado, 20 grados de temperatura, apenas una brisa y el marco perfecto de la zona ribereña.

A media mañana, sobre el escenario se comenzó a armar el sonido mientras los asadores ya mostraban como comenzaban a dorarse los costillares.

A las 13:30 abrió el encuentro el Ballet de la Escuela Municipal de Danzas dirigida por Daniel Acevedo con la colaboración del taller de malambo que dicta Miguel Echevarne, como anfitriones, dándole la bienvenida a los bailarines que llegaban desde nuestra ciudad y localidades vecinas.

LA GRILLA DE ESPECTACULOS

Para los peñeros, los bailarines, la gente del folclore y las peñas, los nombres no eran desconocidos; los intérpretes eran sin dudas los que la jornada precisaba. A diferencia del primer encuentro en que se intentó romper el récord de bailarines en pista, esta vez no había el incentivo de la competencia, pero quienes vinieron a bailar sabían que «La Clave Folclórica», «Juan Acosta» y «Eric Mazzetti» les iban a ofrecer lo que buscaban.

Zambas, chacareras, gatos y danzas y ritmos que se esperaban fueron brotando desde el escenario con gran calidad y con un sistema de sonido que ya conocemos y que brinda un excelente servicio a estas fiestas populares.

El público numeroso. Se volcó a disfrutar de todo lo que el predio ofrecía. El paseo de los artesanos, los food trucks, el sol para una reposera y el verde para grandes y chicos.

EL CIERRE

Campedrinos lo hizo una vez más. Quienes vieron en vivo o televisados los shows de este dúo saben que ofrece un espectáculo con la fuerza y la energía que le da la juventud y el repertorio que, a pesar de tener varios temas melódicos, en algún momento, sin avisar despliegan un ritmo que contagia a todos.

Los chicos de Campana y San Pedro subieron a las 17:30 para desplegar casi una hora de música y buena comunicación con el publico. Así el show no se extendió sino hasta recién caido el sol.

Un domingo, en mayo y con gente que llega de otras localidades no se puede extender hasta muy tarde, por esto no incluyó ballets entre número y número. La gente fue a bailar, el encuentro no fue de grupos que fueron a exhibir nada, fue un gran grupo que fue a bailar. A encontrarse en una pista, en un mate, en una charla… Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y así fue.

BUENA APUESTA

La que ha hecho la Municipalidad desde el comienzo de su gestión, al encarar una serie de fiestas populares que no sólo le da un momento de esparcimiento y diversión a los arrecifeños, sino la posibilidad a muchos artesanos, manualistas y comerciantes de sumarse a los beneficios que trae un evento de esta naturaleza, sobre todos cuando convoca gente de otras localidades.

Tanto la fiesta del costillar como el encuentro de Danzas Folclóricas, son dos ocasiones que probablemente queden en el calendario de fiestas populares anuales, las que deberían continuar para que la Provincia las acepte como fiestas provinciales y así figurar en el cronograma de la Provincia de Buenos Aires.

