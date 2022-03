El municipio emitió un nuevo informe epidemiológico sobre Covid-19

Situación epidemiológica al día 14 de marzo de 2022 en el partido de Arrecifes.

Casos activos: 2

Casos recuperados: 6570

Fallecidos: 95TOTALES: 6667

En el Hospital Municipal no hay pacientes internados en el Pabellón Sánchez con resultado COVID positivo y no hay internados en el Pabellón Clínico. Con referencia a la Sala de Unidad de Terapia Intensiva COVID, no hay pacientes internados.

