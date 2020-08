Marcha atrás con al automovilismo

La Asociación de Corredores de Turismo de Carretera – ACTC; acaba de anunciar que la fecha del 29 y 30 de agosto que en principio sería en la que comenzaría el automovilismo, ha quedado sin efecto por decisión del Poder Ejecutivo. En su comunicado detallan: «Luego de tomar contacto con las autoridades del Gobierno de la Nación, las mismas le manifestaron a la Comisión Directiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera, que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana del […]

En las últimas horas de ayer domingo, falleció el ex diputado provincial Domingo Esteban Garguicevich a los 85 años. Tal como está estipulado por las restricciones por la pandemia, no se realiza el velorio. Sus restos serán trasladados al cementerio local a las 10:00 de la mañana de hoy lunes 24. Dinco, como lo conocimos, fue el político a quien Arrecifes le debe, entre otras, la obra de entubamiento del Arroyo del pueblo (hoy Av. Perón), que no sólo unió la ciudad, al desaparecer el viejo estigma de «los del […]