Detuvieron a una mujer con cocaína

Ayer por la noche en el auditorio Atilio Santiago Giraudo de Centro Cultural, Norma Ripoll presentó su libro de poemas, «Blancoscuro», ante un muy buen marco de público. Silvia Luchessi fue su prologuista y la acompañó en la presentación mientras Fernando Montardit amenizó la velada con su guitarra y su banjo. Durante el acto se leyeron algunos de sus poemas, en los que pudimos percibir no sólo su don para la poesía, sino también la profundidad en su visión de situaciones, algunas que ha experimentado y otras que su inspiración […]

¿Qué pasó hoy domingo en el Circuito Costanero? Podemos decir que hubo un show de música en el que participaron músicos locales y algunos invitados de alguna localidad vecina y que se disfrutó de una hermosa noche. Pues no, pasó mucho más que eso. No mucha gente puede levantar un teléfono y convocar a cuarenta músicos y cantantes como hizo Gusty Harman para ponerle nombres a los intérpretes de los veinte temas que se escucharon en el Circuito Costanero. Provenientes de distintos géneros, muchos no se conocían, pero sabiendo que […]