Fiesta Nacional de Cicloturismo Arrecifes 2021

¿Qué pasó hoy domingo en el Circuito Costanero? Podemos decir que hubo un show de música en el que participaron músicos locales y algunos invitados de alguna localidad vecina y que se disfrutó de una hermosa noche. Pues no, pasó mucho más que eso. No mucha gente puede levantar un teléfono y convocar a cuarenta músicos y cantantes como hizo Gusty Harman para ponerle nombres a los intérpretes de los veinte temas que se escucharon en el Circuito Costanero. Provenientes de distintos géneros, muchos no se conocían, pero sabiendo que […]