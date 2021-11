Ten 2021: «-Gracias por venir».

¿Qué pasó hoy domingo en el Circuito Costanero? Podemos decir que hubo un show de música en el que participaron músicos locales y algunos invitados de alguna localidad vecina y que se disfrutó de una hermosa noche. Pues no, pasó mucho más que eso.

No mucha gente puede levantar un teléfono y convocar a cuarenta músicos y cantantes como hizo Gusty Harman para ponerle nombres a los intérpretes de los veinte temas que se escucharon en el Circuito Costanero. Provenientes de distintos géneros, muchos no se conocían, pero sabiendo que al decir que si, deberían someterse a largas horas de ensayos, combinar horarios con otros, aceptar un repertorio y ponerle toda la onda; porque todo fue de onda. Nadie cobró un mango, sólo cobraron con momentos inolvidables compartidos y la energía que recibieron del público el día del show.

Harman comenzó hace varios años su «Ten», originalmente diez temas clásicos en inglés. Nació en 2007 y tuvo su segunda edición en 2012, se esperó hasta 2017 para su tercera puesta en escena y por fin llegó el del 2021. Esta vez con veinte temas y oriundos del Rock Nacional. Además de ofrecer un excelente espectáculo, Ten es música solidaria; ya que la totalidad del producido de las entradas son destinadas a una entidad de bien público. Así, la Escuela 501, la Cooperadora del Hospital, el Taller Protegido y ahora Lalcec, fueron los beneficiarios en las distintas ediciones.

El show en el Costanero

Originalmente previsto para hacerse en el Club Náutico, el Ten debió ser trasladado al Circuito Costanero ya que el Club no tuvo autorización para hacer una actividad de este tipo. Los organizadores agradecieron la buena predisposición del Arrecifes Automóvil Club que cedió sus instalaciones junto al Rio para llevarlo a cabo; asimismo, el Centro Vasco de Arrecifes proporcionó el amplio escenario que se utilizó y el Municipio aportó el sonido e iluminación que estuvieron a la altura de un gran espectáculo.

El público

La cantidad de gente que asistió es difícil de calcular en un lugar al aire libre y sin asientos, pero sólo hemos visto tanta gente en espectáculos en el mismo predio con entada gratuita. Acá todos pagaron su entrada como aporte para Lalcec y a cambio pudieron asistir a uno de los shows locales más interesante desde distintos puntos de vista.

En principio pudieron juntar a 40 músicos, diseñar un repertorio con temas del rock nacional cuyos autores fueron desde Charly, León Gieco, Soda Stéreo, Virus y otros hasta Sandro. Gente que viene del rock, del blues, del rap o del pop, todos se juntaron sobre el escenario y «la rompieron». El hecho es inigualable y probablemente irrepetible; quienes no tuvieron la suerte de estar, probablemente no tengan la posibilidad de una segunda vuelta. Pero quienes fueron no sólo le dieron marco por número, sino por la interacción con los músicos.

Veinte temas

En esta oportunidad duplicaron la apuesta. De diez temas pasaron a veinte: Persiana Americana; Luna de Miel, Demoliendo hoteles; Mil horas; No llores por mi Argentina; El fantasma de Canterville; Rezo por vos; Tirá para arriba; Tengo; Ana no duerme; Mi perro dinamita; Blues local; Pistolas; Rubia Tarada; Ciudad de pobres corazones; Mariposa Pontiac; León Santillán; A rodar la vida; Un trago para ver mejor y el cierre con Puente… y «gracias por venir» corearon todos en un cierre a pura energía.

Hubo músicos, cantantes y temas que sobresalieron sobre el resto, pero quienes estuvimos no podíamos mencionar a ninguno sin ser injusto con el resto, ya que el nivel general del Ten fue increíblemente alto.

Habrá que esperar tanto tiempo para asistir al próximo Ten? Esperemos que no, y sabemos que habrá otros, ya que pueden agotarse las fuerzas, pero difícilmente se agote el espíritu de colaboración tanto de Gusty Harman como de todos aquellos que se sumaron sobre el espectáculo o entre el público.

