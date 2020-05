La Agrupación Atlética Arrecifes pide pista

En la tarde del martes, y cuando ya se han superado los cincuenta días de cuarentena en el país, la Agrupación Atlética Arrecifes publicó en su página de facebook una nota dirigida a las autoridades locales, en las que solicitan la autorización para practicar deporte en caminos rurales.

El texto expresa lo siguiente:

«Cuando ya han transcurrido más de cincuenta días de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, acompañada por el estado provincial y municipal como una forma de protegernos de la pandemia que azota al mundo producida por un virus hasta ahora desconocido, que dicho sea de paso nuestros atletas han respetado rigurosamente como corresponde; solicitamos con mucha humildad pero con los datos por todos conocidos de que nuestra ciudad no hay casos de coronavirus al departamento ejecutivo municipal que analicen la posibilidad de permitir la practica de nuestro deporte con el protocolo que el mismo disponga y para el que nos ofrecemos para hacer nuestro aporte al mismo. Para nuestros deportistas que lo hacen en forma competitiva y demás integrantes de los cuales muchos de ellos se unieron al grupo para mejorar su salud correr es una necesidad, es parte de su vida, de su rutina diaria, su cable a tierra. Sin pretender entrar en debates fútiles e innecesarios con respecto a otras actividades que si ofrecen riesgos de contagio y están permitidas pretendemos que la población entienda que una persona que corre, camina o anda en bicicleta no segrega el virus como aparentemente muchos creen, ni por hacer actividad física se van a contagiar a ellos y a los demás, por el contrario haciéndolo criteriosa y responsablemente se están haciendo un bien a si mismos, a su salud física y mental, y por reflejo a su relación con la comunidad y su familia, ya que ciertos estados de animo que estamos padeciendo porque me incluyo, se deben no tanto a las pocas salidas que tenemos, a los horarios distintos y restringidos para hacer las compras sino a que nos falta algo, hacer lo que nos gusta y sin molestar a nadie como siempre lo hemos hecho, además esto lo haríamos en lugares poco frecuentados y tal como lo dispone el protocolo de otras provincias inclusive en la nuestra algunos lo harían en solitario y otros, no más de dos, con la separación que aconsejan los expertos. Que esto no se tome como un ruego, no lo es, es simplemente el pedido de un grupo importante de atletas de Arrecifes que sin molestar a los demás y soy redundante en esto pretendemos volver a la actividad que tanto queremos y nos hace tanto bien».

