DOKODEMO mejora su negocio de comercio electrónico lanzando al público el Sistema de Marketing de Afiliación

La Dirección de Servicios Generales, comunica que el día viernes 7 (Día de la Patrona) y el lunes 10 (feriado adelantado del 12 de octubre), se realizará normal recolección de residuos domiciliarios en Arrecifes, Todd y Viña. El viernes 7 habrá normal recolección de residuos no domiciliarios (voluminosos) y el lunes 10 no se realizará. Evitemos sacar basura fuera de horario o los días que no hay recolección.