Allanamiento y detención por tenencia de estupefacientes para comercialización

No está mal. No son desatentos ni vagos. Anses no llama a nadie y está bien. El sábado finalizó la inscripción para recibir los refuerzos económicos, tanto para desocupados, jubilados y monotributistas, y muchos no se pudieron inscribir, otros recibieron la noticia de que habían sido rechazados y los jubilados sencillamente no se tuvieron que inscribir, ya que el trámite es automático. Ahora bien, estos próximos días, los ciberdelincuentes van a estar muy ocupados. Es probable que recibamos llamados que nos digan que debemos pasar datos para finalizar el trámite […]