La licitación por ocho cuadras de asfalto generó un debate político. La empresa aclaró algunos puntos

El Municipio llamó a licitación para asfaltar ocho cuadras: las calles Toribio Fernández entre Amadeo Paz y Martin Fierro (2 cuadras), Julian Centeya entre Amado Paz y Martín Fierro (2 cuadras), Secundino Arriola entre Amadeo Paz y Martín Fierro (2 cuadras), y Arostegui entre Julio Sosa y Julian Centeya (2 cuadras). La única empresa que estaba en condiciones de ganar la licitación de acuerdo a los pliegos fue Sanifer, de la ciudad de Pergamino, por lo tanto, al haber un sólo oferente, el pliego debe aprobarlo el Concejo Deliberante. Lamentablemente, la licitación se cae cuando la votación no consiguió mayoría para su aprobación. Siete votos en contra de la oposición, seis a favor del oficialismo y una abstención.

Los argumentos para su rechazo por parte de la oposición fueron en principio que la empresa no tenía capacidad ni experiencia para realizar la obra.

En la mañana de Sin Corbata, la titular de la empresa Sanifer, Nora Damianovich, explicó que en realidad, su empresa estaba a la altura para poder realizar las ocho cuadras. «A nosotros, como empresa nos produce una pena muy grande, porque con Sanifer venimos trabajando mucho, no sólo en Pergamino» dijo Damianovich.

En su red social Facebook, el concejal Gonzalo Peralta aclaró la postura del bloque y dijo entre otras cosas que «Uno de los argumentos fue efectivamente que se trataba de una empresa que se encuentra registrada como «Ferretería» y no inscripta como proveedora de obra pública en la Provincia de Buenos Aires».

Damianovich explicó que: «Sanifer tiene muchas actividades además de asfalto… pavimentación, instalación de redes eléctricas, construcción, pusimos en marcha del proyecto de Parque Belgrano, la construcción de 40 cuadras de veredas, somos los únicos importadores de medidores de agua de nuestra propia marca. Cuando leí que éramos una ferretería que vendíamos cueritos para pileta. De una manera tan despectiva y con total desconocimiento, tanto que me tomé el atrevimiento de hacerle un llamado a Tana (Di Palma) para explicarle la cantidad de actividades que realiza Sanifer, que no sólo eramos una ferretería y me dijo: – es que yo miré en el facebook…». Le pregunté si no había visto el expediente, el pliego… y le mandé todo lo que había en el pliego.. que es público. Ahí está el respaldo que tenemos, las maquinarias, la experiencia… y corrijo algo que dijo un concejal: la obra no es provincial, es municipal. No hace falta que seamos proveedores de la Provincia. Me da mucha pena, porque esa licitación se cayó. Era pavimento para un barrio, le cambia la vida a las personas, al día siguiente -lo hemos visto- los chicos jugando con las bicicletas… es una pena».

– ¿Los perjudica el no haber ganado la licitación?

– «Cuando ganamos la licitación, que tuvo que pasar al Concejo Deliberante, ya estábamos perdiendo dinero. Además, decir «una ferretería» no es una pavada tener una ferretería, no es una zapatería… Estamos a 50 Km. nosotros invitamos a todas las autoridades a que vengan a conocer la empresa, que conozcan la planta. Nadie se tomó el trabajo de venir a conocer quienes eramos los responsables. Mencionaron a la empresa Luciano… sabés lo que és? Es una empresa que hace rutas… nos presentamos nosotros y otra empresa que pasó una cifra muy alta, porque una empresa grande nunca va a mover toda la maquinaria para hacer ocho cuadras de asfalto».

– Los concejales también dijeron que pasaron un monto superior al que mencionaba la Municipalidad en los pliegos.

– «¡Por supuesto! La Municipalidad va a tratar de pasar el menor monto posible. Te digo que para nosotros fue más negocio haber perdido la licitación, pero me causa pena la gente que ya contaba con el pavimento y no lo tiene.

– Si se vuelve a licitar la obra, se vuelven a presentar?

– Es que estamos cargados de trabajo. Estamos haciendo entradas a varios semilleros, estamos con mucho trabajo. Yo lamento en el alma el desconocimiento… Y te aseguro que esa obra va a costar el doble si se vuelve a licitar… Ojalá que podamos… pero realmente, haber dudado de la capacidad y la experiencia es no haber leído todo lo que presentamos.

