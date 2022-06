Por qué no hay gas en algunas escuelas de nuestra ciudad

Los grupos de whatsapp de las escuelas, de padres, madres y docentes, daban cuenta en las últimas horas, del problema que tenían algunos de los establecimientos escolares de falta de gas. Esto no sólo afecta la calefacción, sino también el servicio de alimentación.

Hablamos con «Chocho» Porta, presidente del Consejo Escolar de Arrecifes y nos explica lo ocurrido.

El comienzo de la situación se produce en los primeros meses del año, cuando Litoral Gas inspecciona las instalaciones de gas de las escuelas y detecta problemas en varias de ellas. A partir de esto, se comienza a adecuar y reparar instalaciones para que la empresa proveedora del servicio de gas restituya la provisión donde había sido cortada.

Para hacer las tareas necesarias, los establecimientos escolares, junto al Consejo Escolar deben contratar a proveedores -plomeros gasistas- que tengan matrícula 1, de acuerdo a las exigencias de la Provincia. La situación que se da en Arrecifes es que sólo un proveedor cuenta con este tipo de matrícula, por lo que sería el único con posibilidades de solucionar los problemas. No obstante se pudo realizar la mayoría de los trabajos que pedía la empresa del gas.

Tres son los establecimientos a los que se demoró en reconectar el servicio; la Escuela 7, la Escuela Técnica y la EDES 2 (Ex Colegio Nacional). En el caso de la Escuela 7, se están realizando las reparaciones y en los próximos días estaría resuelto, el Nacional sólo espera que hoy por la tarde se haga la inspección y mañana se pueda conectar, en cuanto a la Escuela Técnica, el problema es que se rompió la caldera, se llamó a licitación pero ésta quedó desierta. Es por esto que desde el Municipio se les dio un subsidio para la compra de equipos de aire acondicionado frio calor para cada aula. La instalación la hará el personal de la escuela y hasta tanto se finalice la instalación, se estudia dar clases en el edificio de otro establecimiento.

Por su parte, el problema de la Escuela Agropecuaria que no tuvo gas durante esta semana, se debe a que no se hizo a tiempo el pedido a YPF para que viniera a llenar el tanque (la chancha) y se les terminó, por lo que no pueden ni calefaccionar ni cocinar. Esto también se soluciona en las próximas horas ya que la empresa proveedora estaría llegando para hacer la recarga.

Comente esta nota

comentarios