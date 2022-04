Arrecifes reunirá a bailarines de toda la Provincia en el Molino

Tal como ocurrió el 25 de agosto de 2019, el próximo domingo 1° de mayo, la Municipalidad organiza un Encuentro Provincial de Danzas Folclóricas, el segundo y sólo cuando los efectos de la pandemia lo permitieron. En esta oportunidad junto a la Fiesta del Costillar al Asador. Sin dudas una conjunción que tiene mucha historia, el folclore y el asado.

Una vez más el evento estará rodeado de artesanos y emprendedores, food trucks y locales que no sólo les da a quienes los llevan una posibilidad de comercialización, sino que agregan color y un paseo colorido que suma -y mucho- al encuentro.

DANZAS

En los últimos años -y no hay que irse muy atrás- la afición por el baile folclórico ha ido en aumento incluso entre quienes nunca habían incursionado. Reaparecieron los alumnos de las viejas escuelas siendo niños y hoy siendo padres y abuelos, recuerdan los pasos dados en algún acto escolar bailando un gato o un pericón y volvieron a las pistas.

Hasta no hace mucho, las sillas frente a un escenario en el que se presentaban los grupos folclóricos dejaban el espacio suficiente para que una persona pudiera circular por el lugar… hoy hace falta cada vez más espacio para que los bailarines disfruten de la música y -también- ofrezcan el espectáculo de su danza. Aficionada, de onda, con ganas, con alegría y ganas. A veces sin técnica, sin escuela, sin más conocimientos que un dibujo en el suelo y las ganas de que en uno nazca el artista, no el que expone en el museo, sino el que disfruta de lo que hace sin necesidad de exhibirse.

POR QUE UN ENCUENTRO Y NO UN FESTIVAL

Por lo que dice el párrafo anterior. No se trata de un espectáculo de danza. No vamos a ver bailar. La idea es el encuentro en una gran pista, en un lugar como el que ofrece el molino, rodeado de naturaleza, de nuestro río, para que la energía de la danza atraviese a todo, ya no en un hecho artístico, sino cultural. Que todos podamos disfrutar de hacer lo que nos gusta, pero en el encuentro, en el compartir, ser parte de esa espontánea coreografía multitudinaria que se forma cuando -como en el encuentro anterior- más de 600 parejas giran con un pañuelo en sus manos agitándolos alegres.

QUIENES VAN A ESTAR

Sobre el escenario, imprescindible los músicos que en vivo puedan interactuar con los bailarines para sumar esa relación músico – bailarín que no es más que aportar a convertir el hecho en comunicación. En esta oportunidad -y luego de la bienvenida que dará el ballet de la Escuela Municipal de Danzas, como anfitriones de la fiesta- se presentará «La Clave Folclórica», un cuarteto que para empezar el encuentro, podrá en alto el ritmo de la música folclórica con variadas danzas de distintas zonas del país, conformado por Lucho Ponce en voz y guitarra acompañado de violín y percusión.

El local Eric Mazzetti no precisa demasiada presentación, hará su show con un repertorio que los bailarines de la zona ya conocen, ya que desde hace mucho viene recorriendo escenarios y peñas poniendo la gran energía de su voz y el ritmo que ya esperamos al oírlo cantar.

El nombre de Juan Acosta a los bailarines ya les resulta conocido, no se lo puede separar de su bandoneón y su figura sobre el escenario. En esta oportunidad ya conformado como «Juan Acosta y la Instrumental» grupo de raíz musical Santiagueña, se remite al folclore añejo, el mismo que estuvo guardado por años, entre danzas y baile,se dan la libertad de proponer arreglos rítmicos y melódicos en el transcurso de su interpretación otorgándole a las obras musicales que siempre tengan un presente diferente. Proyecto que se crió con esta música criolla, volverá a desafiar a quienes deseen incursionar en otras danzas que no sean gato, chacarera y zamba.

EL CIERRE

CAMPEDRINOS, es un dúo de folklore formado por Sergio y Agustín en 2009. El nombre surge de la conjunción de sus ciudades de origen: Campana y San Pedro, ambas de la provincia de Buenos Aires. Tienen como objetivo difundir el folklore argentino para que llegue a la juventud.

Durante 2016 estrenan “Adrenalina”, álbum con producción musical de Facundo Toro, quien además participa como invitado, así como el Chaqueño Palavecino y La Mosca. En 2017 obtuvieron el premio “Consagración” en el Festival Nacional de Música Popular de Baradero.

A comienzos de 2018 asistieron a más de 20 festivales nacionales, compartiendo escenario con figuras de primer nivel y recibiendo varios premios.

En la temporada de verano de 2019, previa a la pandemia de covid-19, se presentaron en 20 festivales nacionales, recorrieron 8 provincias y más de 20 mil kilómetros en rutas argentinas.

