Roberto Medina, un arrecifeño en Rusia

Nació en nuestra ciudad y el boxeo lo llevó a Europa, de allí a Rusia donde formó su familia. Roberto Medina, exboxeador, vive a 5000 kilómetros de Moscú, en Novokuznetz y en la mañana de hoy en «Sin Corbata» por FM Latina, contó cómo es el día a día de los rusos, mientras las fuerzas de Putin invaden Ucrania.

«Aquí no hemos sentido los efectos de la guerra, ya que estamos muy lejos de Moscú, en el sur, cerca de la frontera con Kazajistán, y la información que brindan los medios no es muy fluida, de hecho está bastante censurada la información sobre el conflicto con Ucrania; yo no miro mucho televisión ni estoy enganchado en las redes; por supuesto estos días he tenido que informarme, pero se ha caído el servicio de Facebook, Instagram y whatsapp».

Roberto no sabía que la ausencia del servicio de esos sitios de internet no funcionan bien por el bloqueo informático que se está haciendo a Rusia, parte de las medidas que se toman contra el país, las que han afectado también la economía. «Fui hace dos días a hacer un trámite al banco y el dólar estaba a 75 rublos, hoy está en 120, mientras que euro se fue a 150».

Esos cambios son los primeros que nota Medina desde el comienzo de la ocupación rusa. Hay temor por cierto, de ser convocados para armarse, por lo que, -cuenta- «muchos extranjeros que han conseguido la ciudadanía rusa se están yendo temerosos de que los convoquen para combatir. En mi caso, estoy terminando ya los trámites para mi ciudadanía y estaría lista en algo más de un mes, pero no creo que me llamen. Tengo amigos militares a los que no han llamado. Yo no tengo preparación militar. Acá el servicio militar es obligatorio, muy lejos de los centros habitados y por dos años, diferente a lo que se del Servicio Militar de Argentina. No han dado instrucciones ni recomendaciones en caso de acciones bélicas. Si supe que el campeón de boxeo ucraniano se ha vestido de combate y tomó un arma para defender su país y que la FIFA ha dejado afuera al equipo ruso».

En nuestro país, como en el resto del mundo, la información pasa casi íntegramente por lo que ocurre hoy en Ucrania, y esto en Rusia no es diferente. Según cuenta Roberto «el coronavirus ha pasado a segundo plano. Acá ya se habían levantado todas las medidas, ya no hay que ir con barbijo al mercado, pero los casos continúan, sobre todo porque mucha gente ha elegido no vacunarse, pero de lo único que se habla es del conflicto con Ucrania. No todos los rusos están de acuerdo con la invasión «Putin está loco» se escucha decir a muchos mayores».

Comente esta nota

comentarios