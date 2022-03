Alerta: continúan las estafas a través de whatsapp

«Hola Rubén, necesito que me hagas un favor. No puedo operar con mi homebanking, no harías una transferencia por mi a una cuenta? Te paso el CBU, a la tarde te devuelvo la plata» Palabras más, palabras menos, este mensaje lo reciben los contactos de alguien a quien le han hackeado su cuenta de Whatsapp. El titular no puede utilizar la aplicación y al principio no sabe que alguien está comunicándose con sus amigos y familiares pidiéndole un sencillo favor. Que transfieran dinero a una cuenta, que después será devuelta. […]