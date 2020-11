Una arrecifeña entre las 100 mejores técnicas según un sitio del Reino Unido

ARRECIFEÑOS FOR EXPORT:

Se trata de Carolina Orqueda. Una joven arrecifeña que fue incluida por el sitio wearetechwomen, en la lista de las 100 mujeres dedicadas a la tecnología más importantes del 2020.

En el sitio, Carolina cuenta su historia y tomamos su relato:

– Nací en Argentina en 1982, en un pueblo muy pequeño llamado Arrecifes; de donde vengo hay tres carreras principales a seguir: Abogado, Médico o Contador. Para los que tienen menos recursos -y especialmente las mujeres- la docencia siempre fue la opción a seguir.

– Vengo de una familia de clase trabajadora, mi papá era conductor de camión, mi mamá ama de casa; ninguno de mis padres terminó la educación, mi mamá dejó la escuela primaria a la tierna edad de 9 años para cuidar a su mamá mentalmente enferma, ella vivía en lo que hoy se describiría como pobreza, aunque mi madre no se sintió pobre al crecer. Mi papá era un espíritu libre y aunque era muy inteligente, no le gustaba la autoridad, así que terminó la primaria pero nunca fue a la secundaria. Era un hombre de pocas palabras y poco cariñoso, temprano en la infancia me di cuenta de que recibía elogios y reconocimientos cuando me iba bien en la escuela, con eso como gran motivador sobresalí en la escuela, siempre fui el mejor alumno, me encantaron las matemáticas .

– A medida que crecí y mi necesidad de conectarme con mi papá creció, comencé a interesarme en las cosas que él hacía, él amaba los autos y los motores y fue uno de los principales impulsores para ir a una escuela politécnica. Sé que hasta ahora esta parece una historia bastante triste, una niña, que busca el reconocimiento y el afecto de su padre a través del rendimiento académico, pero es una historia feliz.

– Me uní a la única escuela politécnica de la ciudad, ¡Era una de las cuatro mujeres en una clase de 35 alumnos! La escuela sólo había estado abierta para mujeres tres años antes. Allí encontré mi pasión por STEM, hice dibujo técnico, electromecánica, trabajo en metal, carpintería, montones de matemáticas y física, me encantó, ¡estaba en mi elemento! Me sentí empoderada y mis compañeros de clase me apoyaron y alentaron.

– Cuando todo terminó, quería seguir una educación superior, mi mamá y mi papá, aunque el dinero era escaso, nunca me cortaron las alas, conseguí un trabajo en un restaurante, me mudé a la capital y mamá y papá me apoyaban de cualquier manera que pudieran. . No pasó mucho tiempo hasta que fui completamente independiente. Por suerte para mí, la Universidad es gratuita en Argentina, así que solo tuve que pagar mis gastos de vida.

– Como no sabía mucho de carreras y me guiaba sólo por lo que pensaba que ‘debería’ hacer principalmente solo para poder ganarme la vida, elegí abogacía, no me gustó, en absoluto.

– Muchos años pasaron hasta que me reuní con mi pasión. Fue trabajando en Royal Bank of Scotland como analista de información de gestión que me familiaricé con el análisis estadístico, las herramientas de manipulación de datos y otras herramientas técnicas. Luego de eso todo se desarrolló orgánicamente y mientras usaba mis habilidades técnicas para automatizar procesos, esta vez para el grupo Lloyds Banking, aterricé en Cyber ??Security, allí comenzó un nuevo romance y ahora es mi socio oficial, este último párrafo abarca sobre una década de mi vida en la que disfruté mucho de la práctica, así como del aprendizaje académico, sobre la seguridad cibernética. No todos los ‘chicos’ del mundo adulto me apoyaron y alentaron tanto como mis compañeros de la escuela politécnica. Aprendí a defenderme y a defender lo que creía.

– Hoy tengo el privilegio de ser un Gerente Senior de Portafolio en el espacio de Seguridad Cibernética en una de las compañías de Comunicaciones por Satélite más grandes del mundo. Soy responsable del manejo y la elaboración de informes de nuestras iniciativas de seguridad cibernética. Soy una gran defensora y promotora de los jóvenes, especialmente los de entornos menos privilegiados y las mujeres en STEM y el 14 de septiembre celebré mis 10 años como ciudadana británica.

– Estoy agradecida por haber encontrado mi pasión. Creo que mi historia es una de las muchas que representan la naturaleza de la vida a menudo, no sencilla, mi carrera no fue una línea recta, pero no lo haría de otra manera.

