El Diputado Facundo Manes estuvo esta tarde en Arrecifes

Se reunió con el intendente Olaeta en su despacho, antes ofreció una conferencia de prensa. Luego visitó el Comité de la UCR, en Moreno 54 y el Parque Industrial.

Durante su charla con la prensa, y antes de dirigirse a la Expoagro en San Nicolás, donde estará en las próximas horas, dijo que al campo no se le puede seguir sacando, y que una forma de alivianar la carga fiscal que tiene hoy, es desarrollar otras áreas productivas y tecnológicas para que no dependamos sólo del campo, y mencionó a Vaca Muerta como uno de los ejemplos. Si desarrollamos la industria o el turismo, le daríamos un alivio al campo.

Con respecto al momento político, afirmó que es el momento de la UCR, que el radicalismo tiene un rol fundamental en la recuperación económica del país. «Argentina necesita un espacio político que agrupe a una gran mayoría. La política traba la economía. Soy diputado de un Congreso paralizado, con una Corte avasallada por el Poder Ejecutivo. Quién va a invertir en el País? Yo creo que los extremos no van a poder convocar a una mayoría, y el radicalismo tiene que confiar en si mismo, recuperar su autoestima, convocar a los desencantados de Cambiemos, a los que nunca nos votaron, a los que votaron la coalición opositora, a los peronistas desencantados que ya no confían en el Frente de Todos, a los kirchneristas desencantados por los 16 años de gobiernos y Argentina tiene más pobreza, menos calidad educativa, menos inserción internacional. Durante años nosotros convocamos para una reconstrucción democrática, mientras otros querían que no se haga el juicio a las juntas. 40 años más tarde nos encontramos con que los chicos de las clases más vulnerables ya ni creen en la democracia. No confían en el sistema. Fíjense en Rosario, es una anarquía».

Se refirió a la ética y la conducta en la política, dijo que los jóvenes necesitan ejemplos y conductas que los inspiren. No tienen esperanza, y ellos no son el futuro, son el presente. Ellos son los que van a cambiar el mundo. Nosotros tenemos que seguirlos, ellos tienen que liderar.

Con respecto a lo que sucede en Rosario con el narcotráfico, un tema que atraviesa hoy a toda la sociedad, dijo que «lo que ha sucedido es que han dejado solo al intendente. El narcotráfico es un delito federal, y el Gobierno Nacional recién ahora está reaccionando a algo que debió reaccionar ni bien asumió. Argentina tiene todo para luchar contra el Narcotráfico, pero el gobierno provincial y nacional dejaron solo al intendente Javkin en esta tragedia. Rosario es un ejemplo de lo que le puede pasar a la Argentina si no hacemos nada; celebro la última actitud del presidente de movilizar fuerzas y de reconocer el problema, pero no es suficiente. El abordaje tiene que ser desde la presidencia y la provincia. No se puede encarar desde el municipio. Se requiere de la tecnología moderna, de apoyos internacionales, lo que hizo el gobierno es insuficiente, como todo lo que hace este gobierno».

