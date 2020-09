Arrecifes más cerca de volver a Fase 3

En conferencia de prensa, el intendente municipal Javier Olaeta anunció que disminuye nuevamente el horario de atención al público de los comercios hasta las 18:00 y el cierre de los espacios públicos. Asimismo, confirmó la llegada de elementos para el Hospital Municipal por parte del Ministerio de Salud de la Provincia. La situación ha ido empeorando durante las últimas semanas y esto ha levado a tomar medidas que acercan a Arrecifes a la fase 3, si bien esto no se ha confirmado. Por su parte, el Secretario de Gobierno, Sergio […]

Los números pueden darnos una idea de como está la situación epidemiológica de Arrecifes, aunque no es el único parámetro para evaluarlo. Probablemente sea interesante tener un diagnóstico sobre como está psicológicamente la ciudadanía, mientras atraviesa la primera pandemia del siglo. Tener idea de cual es la progresión a futuro es trabajo que combina las probabilidades de acuerdo a lo que viene ocurriendo, y es importante para saber medianamente que ocurrirá. Por el momento, sólo contamos con los números de casos positivos, contados entre activos, recuperados y fallecidos. Así fue […]

Los procesamientos los había dictado el juez Canicoba Corral antes de jubilarse. La Cámara sostuvo que cuando los ex funcionarios fueron indagados, las defensas no tuvieron acceso al expediente La Cámara Federal porteña anuló este jueves los procesamientos de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse. Se trata de la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, […]