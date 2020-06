El Sindicato de la Alimentación instruye al personal de Tres Arroyos

En un comunicado difundido en la tarde de hoy, la empresa confirma que establece la reanudación de uno de sus turnos de producción para mañana jueves 4 turno mañana. Los turnos tarde y noche permanecen en suspensión preventiva, siendo las autoridades las que autorizarán o no su continuación.

Desde el día uno de la cuarentena, en Arrecifes -como en el resto de la Provincia- se han establecido normas que, respetando los protocolos de prevención, nos indican que podemos y que debemos hacer, que no podemos y que no debemos. Los slogans «Quedate en casa» y «En Arrecifes nos cuidamos entre todos» resultan algo vacíos luego de más de 70 días, cuando no nos quedamos en casa ni nos cuidamos todo lo que deberíamos; y cuando hablamos de «nos cuidamos entre todos» hablamos de cuidarnos a nosotros mismos y […]