Se levantó el paro de los profesionales del Hospital

El piloto de Arrecifes fue la gran revelación de la temporada 2019, se subió al estribo de un campeonato empezado y seis fechas después llega al GP de San Nicolás golpeando la puerta del éxito y consagrándose como campeón de la competitiva categoría R3 Cup. Maximiliano Rocha no corrió las dos primeras, pero con seis rounds disputados fue suficiente para conseguir el campeonato. Días antes había expresado: «Estoy en un gran equipo (Quintana Sport) que me brinda muchísima tranquilidad. Este año sobre todo me he fortalecido mucho en el plano […]