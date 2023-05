La Vucetich abre “sucursal” en Pergamino. inscripción y requisitos

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, anunció que se logró instalar en la vecina ciudad, una Escuela de Policía, que comenzará a funcionar a partir del 1 de agosto de este año. La Escuela de Formación Policial funcionará como una filial descentralizada de la Juan Vucetich y estará bajo la dirección del Subcomisario Mario Umbides, ex director de la escuela de Chivilcoy. Según informó el municipio gobernado por el alcalde del PRO, la inscripción comenzará el próximo lunes 29 de mayo, con un cupo máximo de 220 cadetes. Martínez aseguró […]

En fecha 18 de mayo, personal de la Sub DDI Arrecifes, en forma conjunta con policía de Arrecifes, en intersección de Ocariz y Dorrego, procede a la interceptación de un masculino, el cual conducía una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro activo del año 2017; a requerimiento del Juzgado Comercial Federal N° 14 de CABA. El magistrado interviniente ordenó el secuestro del rodado y no se adoptan medidas de ninguna índole para el conductor del vehículo.

No es el caso de Arrecifes, donde el intendente Olaeta, dentro del frente, proviene de las filas de la UCR. Por lo tanto, no habrá impedimentos por parte del Pro de una interna en Arrecifes, en la que probablemente se vuelvan a enfrentar los candidatos de la última PASO, Olaeta por la UCR y Fernando Bouvier por el Pro. El medio platense «Latecla.info» publicó que «El Jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, no quiere perder terreno en la interna del PRO Bonaerense y volvió a expresar […]