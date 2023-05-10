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El Municipio dio a conocer el listado completo de becados municipales

10 mayo, 2023 19:14 0 comentarios

En cumplimiento con la Ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, se detalla a continuación el listado de beneficiarios del régimen de Becas Municipales para estudiantes terciarios y universitarios del año 2023.

ABARRATEGUI, FACUNDO

ABARRATEGUI, JUAN PABLO

ABARRATEGUI, SOFIA

ABRANOVICH, ALEJANDRA

ACOSTA MARRAISO, SOFIA

ACOSTA, SOFIA BELEN

ACTIS GOMEZ, MACARENA

ACUÑA CARABELLI, MORENA   A

EID BIANCHINI, MELINA

AEID GUEMEZ, MARTIN

AEID GUEMEZ, PAULA

AGÜERO, DIEGO FACUNDO

AGUILAR ALEGRE,YAMILA F.

AGUILERA MENENDEZ, ROXANA BELEN

AGUIRRE GONZALEZ, LUCAS A.

AGUIRRE, CAMILA

ALBAREZ, ANA

ALBARRACIN, MARIA ISABEL

ALFARO DRLJE, AGUSTIN

ALTAMIRANDA, FIAMA N.

ALVAREZ, MARTIN TOMAS

ALVAREZ, TORRES, MANUEL E.

ALVAREZ, VALENTINA A.

ANTUNA FAURA, MARIA PILAR

ARANDA GOMEZ, MELISA

ARAUJO, FLORENCIA

ARELLANO CISNEROS, VENUS  P

ARGAÑARAZ, LARA R.

ARIAS, MAITE ELENA

ARIZA, MILAGROS

ARZUAGA, JOAQUIN

BAEZ, MARIANO E.

BAHAMONDE, SOLANA

BAI, ELDA

BALMACEDA ZABALA, FERNANDA

BAMONDE, DIEGO MARCELO

BARBOSA, AYRTON JESUS

BARRALE, SOFIA

BARRIENTO, TIARA N.

BARRIENTOS, LISETTE ALEJANDRA

BARRIENTOS, MILAGROS

BARROSO MANASSERO, M. AGUSTINA

BARRULI VAQUERO, ROCIO BELEN

BASQUEZ, CAMILA

BAUD, AGUSTINA C.

BAUD, CARLOS F.

BAUD, LUCIANA

BECERRA, PRISCILA AYELEN

BENITEZ, BRANDON N.

BENITEZ, SOLEDAD V.

BILBAO VALIELA, ANABELLA L.

BIONE, TOMAS

BLANCO, MANUEL

BRUNO, SOFIA

BUESSIO, AGUSTINA

BUSTAMANTE, JULIETA ABRIL

BUSTAMANTE, NICOLAS   A

BUZZALINO, SANTIAGO

CABARCOS, JACQUELINE

CABRERA, DAIANA M.

CABRERA, ROCIO

CABRERA, SORAYA

CACERES, ARIANA A.

CALBO, SOFIA

CALLEJAS, TOMAS

CAMELINO, ALAN

CAMPAS SAYAL, CAMILA

CANTEROS OLMEDO, ELBA AYELEN

CANTEROS, JUAN IGNACIO

CAPRIOTTI, VALENTINA

CASAL NABARRI, ENZO D.

CASAL NABARRI, MARIA L

CASTELLARO DI FIORE, FRANCISCO

CASTILLO BARROZO, MARIA BELEN

CASTRO, NOELIA N.

CASTRO, VALENTINA A.

CATALDI RUBINICH, AGOSTINA

CAUBET ALVAREZ, BRISA AYLEN

CAVALLO CARBAJALES, MOIRA

CAVALLO, CAMILA

CAVALLO, JULIETA

CAVASSUTO GHIGO, ANGELES D.

CENZANO, MATIAS ARIEL

CHAZARRETA MARINO, GUILLERMINA

CHAZARRETA VILA, MELANY

CHAZARRETA VILA, DENISE

CHAZARRETA, JENNIFER

CHAZARRETA, KEILA N.

CHULZE, DEBORA

CHULZE, JEREMIAS

CIUTTO PAEZ, OWEN

CLERICI, ROCIO N.

COLIVA, VICTORIA C.

COLOMBO, YAMILA TAMARA

CORDOBA, MARTINA

CORNELIS, DELFINA

CORNELIS, VALENTIN

CORNET, JESICA M

CORTEZ, LUANA P.

CORVALAN RICARDO, ALVARO RAUL

CORVALAN, AYRTON

CRESPI, FLORENCIA

CRESPI, VALENTINA

CUENCA, ALDANA

CUENCA, NATALIA

D ANGELO, VICTORIA

DE CLAUDIO, CATALINA

DEL POZO, MARTINA S.

DEL VALLE, MARIA SOL

DEL VECCHIO LARRAÑAGA, VALENTIN

DELEGLISE, LUCA

DELGADO, FRANCO R.

DELGADO, VALENTINA

DELUCA, SHARON

DEVIA, MICAELA

DEVOLDERS, VALENTINA

DI ALESSIO ORDOÑEZ, AGUSTINA

DI PALMA, FLORENCIA

DIAZ CAVIGLIA, TOMAS

DIAZ CAVIGLIA, VALERIA

DIAZ PELLEGRINI, MATIAS EZEQUIEL

DIAZ PEREZ, ROBERTINO

DOMINGO, SOL M.

DOMINGUEZ, VICTORIA E.

DONNOLA, GUILLERMINA

DUARTE MEDINA, CINTIA

DUARTE, NATASHA PALOMA C.

DUARTE, VALENTINA

DUNNE, CAMILA

DUPONT,  NICOLE

EFEMCHUK, CONSTANZA

ELEL, LEILA

ELIAS, NICOLAS MIGUEL

EVANGELISTI, MICAELA

FALCIONI, LUDMILA

FAVA CHAPPE, WALTER JORGE

FERNANDEZ, JORGELINA E.

FERRADAS, MATEO

FERREYRA, PAULINA YASMIN

FERRI, STEFANO

FERRI, VALENTINA

FERRITTO FERNANDEZ, ANA CLARA

FESTA DELL ELICE, VIOLETA

FIGUEROA GARAVENTO, FLORENCIA   F

FLANIGAN, ANTONELLA P.

FONTANA DEL VALLE, VALENTINO

FRAGELLI, MARIA CECILIA

FRANCHONI, MARIA ROSA

FRANCO, LUCRECIA A.

FRANCO, SOFIA AYELEN

FRATTINO, CARMIN

GAITAN GAUNA, AZUL

GAITAN GAUNA, GERARDO

GAITAN GEREZ, MELISA

GALVAN GARCIA, JULIETA

GALVAN, ANTONELLA

GALVAN, JORGE ALBERTO

GALVAN, PAULA LUCILA

GARAVANO, JUAN MARTIN

GARAVANO, LUCIA

GARCIA  DITURO, LEONELA N.

GARCIA ORELLANA, TAMARA INES

GARCIA, JULIETA

GARROTE, CANDELA B.

GARUTI, DIEGO A.

GAUD, WALDEMAR ALEXIS

GAUTO, LUDMILA

GERBER, ARE LIZ VICTORIA

GIACONE  MARSELL, AGUSTIN

GIACONE MARSELL, GINA BELEN

GIANI CANCELO, BRUNO

GIMENEZ, JIMENA AILEN

GIMENEZ, JUAN DANIEL

GIRARD, KATHERINE

GISMONDI, LUCA

GISMONDI, ROQUE

GODOY, STEFANIA BELEN

GOMEZ JAIME, MARIANO J.

GOMEZ, CAMILA

GOMEZ, GUILLERMO LUIS

GOMEZ, MARIANELA

GONZALEZ MOLINA, M. DE LOS ANGELES

GONZALEZ PERALTA, CAMILA A.

GONZALEZ, CAMILA BELEN

GONZALEZ, MAXIMILIANO

GORO, FLORENCIA A.

GOROSITO, MARIA CELESTE

GOROSTEGUI RICARDO, MARIA SOL

GOYOAGA, JIMENA

GRECO, MILAGROS

GUAYAN, JUAN CRUZ

GUTIERREZ, CINTIA   ESMERALDA

GUTIERREZ, MIRTA Y.

HANLEY, SHIRLEY

HERBEL RODRIGUEZ, NAHUEL

HERRERO, MARIA ROCIO

IBARRA, GIULIANA M.

IBARS, AGUSTIN M.

IBARS, ERIK J.

JONES AGUIRRE, RODOLFO V.

KEATING MANZOTTI, FRANCO

KINDERKNECHT, DANIEL

KORELL, CAROLINA

KYRIAZIS, MATIAS

LABRIOLA, ORNELLA

LAMPERTI, AGUSTINA M.

LAMPERTI, MARIA LOURDES

LAMPERTI, MELANY L.

LEDESMA, MARIANA BELEN

LEGUIZAMON, JOHANA A.

LEIBA, MICAELA D.

LEIVA, ABRIL

LEIVA, PILAR

LEMOS, MILAGRO

LENCINA, ANAHI

LETTE SOLDEVILLA, WANDA

LOBO, DEBORA

LONZI, JOAQUIN GABRIEL

LOPEZ GIGANTE, MARIA VICTORIA

LOPEZ, STEFANIA

LUCHETTI, GIULIANA

LUJAN, MARIA ESTHER

LUJAN, SOFIA

MAC LOUGHLIN, FRANCISCO M.

MADERNA, BIANCA

MAGNO, BRISA

MALDONADO, CELESTE A.

MALDONADO, DAMARIS A.

MALEGARIE DUARTE, ANA

MAMANI CAHUASIRI, JHENNY J.

MANASSERO, SOFIA

MARCHIO, ROCIO

MAROTTE, JULIANA

MARRAISO, CAMILA A.

MARTINELLI MARTINEZ, VALENTINA

MARTINEZ DE HOZ, LARA

MARTINEZ, MARIANA   INES

MARTINEZ, ZOE A.

MARTINI,ALAN FRANCO

MASEDA, VALENTINO

MASTROPAOLO, JULIANA

MAYMO SKANSI, JOAQUIN

MAYORANO, FACUNDO

MAZZETTI, STEFANO

MEDINA, URIEL A

MENDEZ TAYPE, CIELO A.

MENDOZA BARROZO, JUSTINA M.

MENDOZA, LARA ESTEFANIA

MENDOZA, MILAGROS   N

MENDOZA, TIZIANA MARTINA

MERELLO VALENCIA, EMILY

MERLO, VICTORIA

MIRANDA, VICTORIA

MOLINA FERRETTI, VALENTINA

MONTEVERDE CALISMONTE, MARIBEL

MONTEVERDE CALISMONTE, MELISA

MONZON, LEONEL

MONZON, LOURDES M.

MORALES, BRANCO DANIEL

MORALES, NAILA M.

MUSANTI, ALINA

MUÑOZ REIGOSA, MILAGROS

NADAL DE VIRGILIO, MELINA

NEIFF, MILAGROS

NICOLAU OVIEDO, VALENTINA

NICOLICH, ANTONELLA S.

NOIR, TOMAS

OBREGON, DIANA BELEN

OJEDA, FERNANDO B.

ORDOÑEZ, PALOMA

ORELLANA, SOLANA

ORTENSI, FRANCISCO

ORTIZ  ANGUIZOLA, DENNISE

ORTIZ, PALOMA BELEN

ORTIZ, ROCIO

ORTMANN TABORDA, KAREN A.

OSORIO, SANTIAGO

PACASASSI OJEDA, GALA

PACHECO, TRINIDAD M.

PALADINO, MICAELA

PARDO ESCOBAR, GRACIELA

PASCUAL PILDAIN, AGUSTIN

PASCUAL PILDAIN, JUSTINA

PELLEGRINI, JULIANA

PEREYRA FEEHAN, EVELYN A

PEREYRA, FRANCO

PEREZ FONTANET, SOL

PEREZ VAZQUEZ, MAITEN

PEREZ, IÑAKI GASTON

PEROVICH, HILEN NOEMI

PETTINARI, SILVANA V.

PFERRER PEÑA, SEBASTIAN

PIERINI, IVANA O.

PILDAIN, ALEX Y.

PITA, PATRICIO

PLANES, GEORGINA STEFANIA

PLATERO, LUIS

PLAZIBAT, EDISON

POGGIO ALONSO, ASDRUBAL BAUTISTA

PONCE, DELFINA NICOLE

PONTAQUARTO, ANGELES M.

PORCEL, AINARA S.

PORCEL, ALISON

PRADA, JULIETA

PRADA, LUCAS N.

PRESENZA, SOLANGE

PRESTA, WANDA E.

PREVE, AGUSTINA

PRIETO, FERNANDO

PUCHIK, CANDELARIA G.

RAIMUNDO, BRISA

RAIMUNDO, MICAELA LUJAN

RAMIREZ. LISETTE

RASO, CAMILA

REYNA, STEFANIA M.

RIPOLL, TOMAS

RIVERO, MARIA VICTORIA

RIVERO, ROCIO DEL CIELO

RIVERO,AILSA  CHELSEA

RIVUAR, KEVIN

ROBLEZ GALLEGO, LARA

ROBLEZ GALLEGO, PILAR

RODRIGUEZ COSTA, MILAGROS

RODRIGUEZ PEREYRA, CHRISTIAN

RODRIGUEZ, AGUSTINA DENISE

RODRIGUEZ, AYLEN

RODRIGUEZ, CAMILA

ROJAS, SOL ANABEL

ROLDAN, PATRICIO

ROMERO, MARIO

ROVITTO RAIMUNDO, JORGELINA

RUIZ SCHEFFER, MARIA M.

RUIZ, CAMILA ADRIANA

SALDAÑA, JULIANA

SANCHEZ, GASTON FEDERICO

SANTARELLI, ALEX

SAYAL, NICOLAS

SCARABEL, AGUSTIN L.

SCHIEBERT, AYLEN A.

SECADES HANLEY, DELFINA

SEGOVIA, CRISTIAN

SELVINI MIRANDA, ARIEL

SENSAN, MARIA JULIETA

SHERIDAN, CAMILA

SIMO, MILAGROS

SLAIMAN ALVAREZ, SOFIA

SLAIMAN, JOAQUIN G.

SOLA, PRISCILA

STORTINI, FIORELLA

SUAREZ NAVARRO, EZEQUIEL

SUAREZ PALAVECINO, GERARDO J.

SUAREZ, CANDELA

SUAREZ, CANDELA AGUSTINA

SULLIVAN , LUISINA

TABAREZ, MELISA M.

TABOADA, VICTORIA A.

TAPIA DELEGLISE, MATEO

TELLECHEA, CAROLINA

TENORIO, GUILLERMINA

TORRENS, MILAGROS SOLEDAD

TORRES, TOMAS MANUEL

TRAVERSO, FERNANDO E.

TURDO, MAURICIO ANDRES

ULLUA RILLO, MARIA VICTORIA

ULLUA, AGUSTINA

VALDEZ, MILAGROS

VALERIO, VICTORIA LUJAN

VALLES MICAELA E.

VAN DER VEEN CASTILLO, EMILIANO

VAN DER VEEN CASTILLO, MICAELA

VARELA OROZCO, LUISINA

VAVREÑIUK NERINA

VEGA, LUCILA BIANCA

VERON MONTREZA, MELANY V.

VERON, AYLEN

VILCHES, BARBARA YAMILA

VILLALBA ZALTERI, LUCIA     A

VILLARREAL, MALENA L.

VILLEGAS, MARIA PAULA

VISICONTE, MARIA VICTORIA

ZABALA, DAIANA S.

ZAPATA, YESICA C.

ZARATE, LAUTARO NAHUEL

ZUCCATO, MARTINA

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