El Coro polifónico se presentó en la ciudad de Rosario

Al final, no se mueve el feriado del 20 de diciembre, a pesar de que la Junta Nacional Electoral lo había solicitado. El Poder Ejecutivo Nacional, con la firma del Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, dispuso no modificar el feriado del fin de semana largo del sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de noviembre, contestando así el pedido de la Cámara Nacional Electoral (CNE). «El calendario de feriados se estableció por ley 27.399 y el decreto 764 de noviembre de 2022. El feriado del 20 de noviembre […]

Sin los totales finales, la diferencia de votos -cuando se habían escrutado ya un 70% de las mesas- en favor de Fernando Bouvier, no podía ya revertirla Patricio Gabilondo. Cuando habían pasado dos horas de la finalización del acto eleccionario, la tendencia era clara. Bouvier será el nuevo intendente, y aún no hay resultados totales para saber qué cantidad de los siete concejales entrantes serán de cada uno de los tres partidos participantes de esta elección.

Mañana decidiremos entre todos. Un concepto que tenemos que tener en cuenta. Elegiremos entre todos. No significa que nos pondremos de acuerdo en el candidato, sino que acordaremos que la elección recaerá en aquel con mayoría de votos, y apoyaremos la decisión democráticamente. No se elige bien ni mal; se elige. Y respetaremos la elección del otro, porque es parte del conjunto al que pertenecemos. En los municipios no hay segunda vuelta ni hacen falta porcentajes determinados para ganar una elección. Con un voto más que el segundo, el primero […]