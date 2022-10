Apresa a una mujer en Lanús por estafa a una vecina de nuestra ciudad

El jueves 27, personal de la Sub DDI de Arrecifes y efectivos de la Comisaría local, se trasladaron hasta la ciudad de Lanús, provincia de Bs. As., a los fines de diligenciar una orden de allanamiento expedida por el Juzgado de Garantías N° 2 y solicitada por la Fiscalía N° 6, ambos del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de una investigación que se venía llevando a cabo, caratulada “Estafa”, de la cual resulta víctima una ciudadana de Arrecifes. En tal procedimiento, el cual contó con el apoyo de la DDI jurisdiccional, se procedió al secuestro de telefonía celular, notebook y un juego de jardín, compuesto por mesa y sillas, disponiendo en consecuencia, el magistrado interviniente, a la aprehensión de la propietaria de la vivienda, una mujer de 30 años de edad, quién resultaba ser la persona investigada de cometer dicho delito.

El hecho tiene su inicio cuando el pasado 13 de abril del corriente año una vecina de Arrecifes, radicó una denuncia penal en la que daba cuenta que a fines del año pasado, autores ignorados, habían efectuado una compra con su tarjeta de crédito Naranja Visa en un comercio de Red Megatone, cosa que nunca hizo, por lo que efectúa el reclamo correspondiente y le dan de baja dicha tarjeta sin que le descontaran dinero alguno, por lo que le otorgan una nueva tarjeta, pero al no poder visualizar el resumen de su cuenta, abona el monto que pagó en diciembre del 2021, haciéndolo hasta el mes de abril de este año, donde sí tiene acceso al resumen, constatando allí que poseía una compra en el comercio Easy de Avellaneda, por un importe de aproximado de 50.000 pesos, financiado en 6 cuotas, transacción que ella tampoco realizó, advirtiendo en ese momento que había sido víctima de una estafa virtual. A partir de entonces se da comienzo a una exhaustiva investigación, donde se analizaron movimientos de cuentas bancarias, transacciones de los comercios involucrados, informes de Inteligencia Criminal, etc., logrando así establecer la identidad de la persona que realizó la maniobra delictiva, como así que el juego de jardín sería el bien adquirido mediante la estafa en cuestión. Por lo que una vez comprobado el lugar de residencia de esta mujer, siendo ello en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, provincia de Bs. As., es que se requirió la respectiva orden judicial para poder allanar la vivienda, obteniendo de esta manera el resultado primeramente mencionado. La detenida se encuentra alojada en la DDI de San Nicolás y hoy será trasladada a sede de la fiscalía interviniente a prestar declaración indagatoria.

