Intentos de estafa a los clientes del Banco Galicia a través de mails truchos

La advertencia llega desde la misma institución bancaria y de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI), que recibió denuncias de usuarios por correos electrónicos a nombre del banco en los que les solicitan que ingresen a un enlace para validar sus credenciales. El link deriva a un entorno de apariencia legítima donde se configura la sustracción de la información ingresada por las propias víctimas.

En la cuenta de Twitter del Banco Galicia, con fecha 5 de agosto, se puede leer: «¡Sabemos que circulan mails falsos que simulan ser Galicia! ¿Recibiste un mail sospechoso, o un link de un sitio que simula ser Galicia? No contestes y chateanos con la palabra «Seguridad».

Por su parte, la UFECI, advierte por una serie de denuncias formuladas ante esa unidad fiscal por personas que recibieron en sus correos electrónicos un mensaje con el logo y los colores del banco en el que les solicitan que ingresen a un enlace provisto en el mismo correo donde deben consignar su usuario y contraseña en un entorno similar al verdadero con el que operan los clientes de la entidad. Allí es donde se concreta la sustracción de datos personales, pues una vez que el cliente consigna sus credenciales (usuario y contraseña), las personas ocultas detrás del falso mensaje pueden acceder a las cuentas bancarias y tomar su control para realizar operaciones.

El mensaje engañoso funda la petición de las credenciales del cliente justamente en motivos de seguridad, con diferentes variantes, pero en todas se comunica en nombre del banco un plazo perentorio -en general de 24 horas, tras lo cual se advierte que se suspenderá la cuenta- para realizar la falsa validación de datos requerida.

¿COMO NOS DAMOS CUENTA SI EL MAIL ES FALSO?

Si bien están confeccionados en un marco tan real que no hay detalle que indique que no es verdadero, quienes los envían, no pueden evitar que figure en el mismo, la dirección de correo electrónico de quien los envía. Generalmente es una dirección con un nombre poco común y de una casilla de hotmail, mientras que el Galicia difunde los buzones desde donde se emiten sus correos:

@email.galicia.com.ar

@email.quiero.ar

@mkt.bancogalicia.com.ar

@bancogalicia.com.ar

@mensajesgalicia.com.ar

@mktins.galicia.ar

Quienes han recibido mails que aparentemente provienen de banco Galicia y no de esos buzones, pueden denunciar en la sucursal más cercana del Galicia.

