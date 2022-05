Testeos rápidos en Barrio Santa Teresita

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Arrecifes informa que el martes 31 y el jueves 2, se realizarán jornadas de testeos rápidos de COVID – 19, desde las 13:00 horas en el CAPS de barrio Santa Teresita (Santa Fe y Kennedy).

CASOS ACTIVOS A LA FECHA EN ARRECIFES

De acuerdo a información originada por fuentes oficiales, si bien no hay pacientes internados, en el día de hoy la Secretaría de Salud registraba trece activos para Covid, un número que probablemente disminuirá en las próximas horas por las altas, aunque muchos casos no son registrados, ya que hay quienes tienen aplicadas algunas dosis de vacuna y ante síntomas leves prefieren quedarse en su casa a la espera de un plazo prudente para volver a su actividad normal, como así también, quienes no distinguen entre un estado gripal y la posibilidad de haber contraído Covid.

