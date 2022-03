Otro finde largo sin cajeros en el Provincia. Una falta de respeto a los arrecifeños

No es mucho lo que se puede agregar al título. Sólo que ya es imposible contar las veces que la sucursal Arrecifes del Banco de la Provincia de Buenos Aires deja a clientes y usuarios sin dinero porque los cuatro cajeros disponibles en su casa se encuentran fuera de servicio.

Además de sus clientes, aquellos que eligen que el Provincia sea su banco, hay empleados públicos, jubilados, usuarios que sin tener la opción de cambiar la institución donde se depositen sus haberes o sueldos, deben asistir a retirar dinero, SU dinero.

En verdad, ya se han hecho muchos reclamos por esta repetida y frecuente situación, incluyendo el que redactaron los concejales de la ciudad, pero nada parece ser suficiente para que el directorio del Banco tenga en cuenta a los arrecifeños, respete a los arrecifeños. Falta de respeto y de interés es lo que demuestra la institución bancaria, cientos de jubilados que concurrieron a la sucursal a retirar dinero para un fin de semana, se encontraron con pantallas con la leyenda: «Atención: no ingrese su tarjeta o clave. Cajero fuera de servicio los próximos minutos por tareas de mantenimiento. ATM is out of service for maintenance».

Realmente uno no sabe si maldecir por la mala suerte de quedarse sin dinero, o enviar una nota de felicitaciones para el personal que trabaja un día feriado de carnaval para hacer tareas de mantenimiento de un cajero, perdón, de CUATRO cajeros, ya que el lunes 28 a las 18:00 no funcionaba ninguno.

No son los clientes o los usuarios los que deben reclamar, sino la gerencia de la sucursal, la que debe hacer entender a quienes en Casa Matriz o Casa Central tengan el poder de decisión de instalar una nueva batería de cajeros o cambiarlos por algunos que no precisen mantenimiento cada dos por tres.

Por cierto, gracias al Banco Nación que tuvo que cargar los cajeros con la cantidad necesaria para atender a propios y ajenos.

