El horario del correo y la zona para estacionar motocicletas

Hace mucho ya, en diálogo con el entonces Secretario de Seguridad, me quejé de las motos que estacionaban frente al correo, en avenida Belgrano, ya que las mismas tenían delimitada una zona en ambas esquinas, marcadas con pintura azul en el cordón de la vereda. El funcionario prometió solucionar el problema y pintó de azul el cordón frente al correo (sin retirar la pintura azul de las esquinas) y así, los motociclistas pudieron estacionar frente a la oficina de la empresa postal sin cometer una infracción.

No pude decir nada y hasta el día de hoy, la zona en la que pueden estacionar los automóviles se ha achicado en esa cuadra, considerando que además deben respetar las entradas de los garajes e incluso el lugar reservado por una remisera que existe en la cuadra.

Ahora bien. No sería correcto, ya que las cosas están dispuestas así, que se colocara un cartel en el que permita a los automóviles estacionar frente al correo en el horario en que éste está cerrado? Porque tal como está, a toda hora el lugar está reservado y esto no sólo perjudica a los automovilistas, sino también al comercio de la zona cuyos clientes a veces siguen de largo porque no hay donde dejar un vehículo.

MZ

