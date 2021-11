Covid 19. Arrecifes continúa sin casos

En las elecciones generales de ayer, Juntos obtuvo la mayor cantidad de votos, aunque de acuerdo a la ley electoral, no podrá llevar más concejales que el Frente de Todos. Con los resultados a la vista, el reparto de los siete lugares que quedan libres en el Concejo a partir de Diciembre, será de tres para Juntos, tres para el FdT y uno para Vamos con Vos. De acuerdo a los datos extraoficiales, Juntos obtuvo 8035 votos; Frente de Todos 5.603 y Vamos por Vos 2654. Estos son los tres […]

Desde hace varias semanas, los casos de Covid en nuestra ciudad no superan los cinco casos, llegando en varias oportunidades a no contar con casos activos. Esa es la situación que se vive en el día de la fecha, de acuerdo al comunicado emitido en la mañana de hoy por la secretaría de Salud de la Municipalidad. SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA EN ARRECIFES Situación epidemiológica al día 10 de noviembre de 2021 en el partido de Arrecifes. Casos activos: 0Casos recuperados: 4053Fallecidos: 85 TOTALES: 4138 En el Hospital Municipal no hay pacientes […]