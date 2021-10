El Municipio llama a licitación pública

Hablemos de nosotros, porque una fiesta popular debe ser el reflejo de un pueblo, no sólo de una administración municipal. Y la verdad es que hemos ido creciendo a la par de la fiesta o hemos empezado a entender que ser mediocres no sirve. Reconozcámoslo. Hemos tenido algunas ediciones que, incluso con autos y pilotos presentes, no daba para promocionarla como fiesta provincial ni ahí. Estábamos lejos. Porque visitábamos otros pueblos donde se festejaba algún evento gastronómico, o cultural, o religioso…. y vimos que las cosas eran distintas. Ser buenos […]