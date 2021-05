Covid-19. Arrecifes sumó 36 casos positivos en tres días

El Municipio de Arrecifes acaba de difundir hoy jueves el segundo informe semanal con los datos epidemiológicos que describe situación de nuestra ciudad con respecto al COVID-19. Entre los números que se dieron a conocer, surge que Arrecifes tiene hoy cuatro casos más activos que los que tuvimos el pasado lunes 10; de 75 casos activos hemos llegado a los 79. Este número se encuentra relacionado con la cantidad de pacientes recuperados durante el mismo período. De 2618 altas, pasamos a 2650. En total, 32 recuperados pero cuatro casos más, lo que significa que se han detectado 36 casos en tres días.

Entre los parámetros con que la Provincia evalúa la situación epidemiológica de cada localidad, no sólo se tiene en cuenta la cantidad de casos activos, sino la velocidad con que los casos van aumentando, la ocupación de camas de Terapia Intensiva y el período de internación de quienes las ocupan.

En el mismo informe de hoy se incluyen nueve internados, sin pacientes en Terapia Intensiva, aunque este dato puede haber cambiado en las últimas horas con una persona en la UTI.

POR QUE DOS INFORME SEMANALES

¿Qué necesita hoy el Municipio para bajar los números de contagios? Que la gente se cuide más. No es poco 36 casos en tres días. Entonces… ¿por qué no le cuentan a la gente cuál es la situación por la que atravesamos? Todos los municipios están emitiendo informes diarios, que sirven no para alarmar a la población, sino para que conozcan la real situación que están atravesando. Si no contamos con la información no vamos a reaccionar en consecuencia.

