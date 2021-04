Robos calificados: la policía los detiene, los detenidos salen en libertad

El robo no es más que un hurto agravado por la fuerza sobre objetos, o por la violencia sobre las personas. El robo calificado por su parte lo es por el uso de arma de fuego o arma blanca, por lesiones, por escalamiento, robo en banda o en despoblado etc. Estos hechos, que cuentan con una pena mayor que un robo simple, parecieran no ser tan grave como para que la justicia de la Provincia de Buenos Aires no deje en libertad a imputados detenidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Arrecifes acaba de publicar un detalle de cinco hechos calificados que fueron investigados por la Sub DDI, que dieron como resultado la detención de algunos de sus autores y puestos a disposición de la justicia y que a la fecha la mayoría se encuentran en libertad. Si bien no aclara cual es el motivo de la publicación, más que para que conozcamos su trabajo, pareciera ser para que sepamos que el esfuerzo y el riesgo en algunos casos, suelen ser en vano.

Los hechos detallados son los siguientes:

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Arrecifes se informa la situación de los hechos delictivos acaecidos en nuestra ciudad, esclarecidos y puestos sus autores a disposición de la Justicia.

1. Hecho de robo calificado en la localidad de Viña ocurrido con fecha 14 -12 – 2020, siendo víctima del mismo, un matrimonio de dicha localidad, y resultando imputados de dicho hecho Diego Behotats (quien se encuentra prófugo), y Jesús Behotats y Juan Zapata, quienes fueron detenidos por personal policial y puestos a disposición de la Justicia, encontrándose ambos al día en libertad.

2. Hecho de robo calificado ocurrido en la localidad de Viña con fecha 02 – 03 – 2021, y robo calificado en calle Misiones al 500 de nuestro medio ocurrido en fecha 06-03-2021, en el que resultaron imputados Jairo Duarte Elorduy y Fabián Medina, quienes fueron detenidos por personal policial y puestos a disposición de la Justicia, encontrándose alojados en la Unidad Penal de la ciudad de San Nicolás. Además, resultó imputado en dichos hechos Pablo Martín Troncoso también puesto a disposición de la Justicia, encontrándose actualmente en libertad.

3. Hecho de robo calificado ocurrido en Ruta Provincial N° 191 Km. 35 con fecha 01-02-2021, siendo víctima del mismo un adulto mayor, y resultando imputado de dicho hecho delictivo Pablo Ariel Dominé, quien fue puesto –por personal policial- a disposición de la Justicia, y encontrándose a la fecha con arresto domiciliario.

4. Hecho de robo calificado en barrio FONAVI ocurrido en fecha 03-03-2021, resultando víctima del mismo un adulto mayor de edad, y resultando imputado Luciano Walter Selvini, quien fue detenido por personal policial y puesto a disposición de la justicia, encontrándose a la fecha en libertad.

5. Hecho de robo calificado ocurrido en el kiosco – pago fácil ubicado en Av. Belgrano al 300 en fecha 09-04-2021, resultando del mismo Denis Joaquín Muñoz y Juan Pablo Romero, ambos detenidos por personal policial y puestos a disposición de la Justicia, encontrándose actualmente en libertad.

