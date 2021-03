Atentaron contra las vacunas en el Hospital San Felipe de San Nicolás

El pasado 8 de marzo, una persona ingresó al Hospital San Felipe de San Nicolás y atacó el tablero eléctrico del entrepiso donde se encuentran almacenadas las vacunas contra el coronavirus que recibió el municipio, con clara intención de cortar la energía y apagar los freezers donde se almacenan; por ello el fiscal Ariel Tempo, a cargo de la investigación, informó: “Estamos ante la sospecha de un posible sabotaje”.

Tempo aseguró que “alguien habría bajado intencionalmente, o al menos imprudentemente, la perilla del tablero”. Sin embargo aclaró que “el material no fue dañado por que toda la energía eléctrica en ese sector se maneja también con un tablero alternativo que por suerte no fue manipulado y las vacunas no sufrieron consecuencias”.

De todas maneras se inició una investigación y la Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios en el marco de una causa que podría ser caratulada como sabotaje en las próximas horas.

Esa misma calificación recibió un hecho de similares características sucedido a principios de enero en la localidad de Olavarría, donde alguien manipuló la perilla de un freezer en el que estaban guardadas 400 dosis de Sputnik V. Lamentablemente, en ese caso, la partida de vacunas fue descartada porque efectivamente había perdido la cadena de frío.

En el caso de San Nicolás, el fiscal Tempo adelantó que en caso de confirmarse que se trató de un sabotaje, la causa deberá pasar a un juzgado federal con competencia en la materia.

Hasta el momento, se desconoce el autor del posible sabotaje y se siguen realizando las pericias correspondientes. “La policía científica levantó huellas dactilares en el lugar del hecho para poder identificar qué personas estuvieron en contacto con el tablero”, contó el titular de la UFI 4 de San Nicolás.

