Operativo antidrogas con detenidos

La investigación se inicia en el mes de diciembre del año 2019, a raíz de un informe policial, dando cuenta que una persona de sexo masculino, de nombre EDUARDO PATRICIO LYNCH, oriundo de la localidad de Capitán Sarmiento, se estaría dedicando a la comercialización de estupefacientes, y sería uno de los más grandes proveedores de la ciudad como así también de ciudades aledañas a esta, entre ellas Arrecifes y Pérez Millán. Puesta en conocimiento la Sra. Agente Fiscal Dra. María Verónica Marcantonio, ordenó que personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Nicolás se aboque en tareas de campo para dar veracidad a lo antes informado.

Es así que mediante tareas investigativas, llevadas a cabo durante varios meses, y de pesquisas con vecinos del lugar los cuales no fueron identificados para no generar conflictos, se estableció que el sindicado EDUARDO PATRICIO LYNCH, reside en el domicilio de calle Constitución nro. 136 alternando también en un departamento ubicado en calle Dardo Rocha nro. 294, de dicha localidad, profundizando las tareas investigativas se incorporaron nuevos elementos a la investigación, que dieron lugar por intermedio del Juzgado de Garantías N° 3 a la intervención telefónica del abonado perteneciente al investigado, recolectando de la misma gran cantidad de pruebas que denotaban con claridad la comercialización de estupefacientes por parte del encartado. De la misma intervención surgieron diversos números telefónicos comprometidos en la investigación, contando con 11 líneas intervenidas, de las cuales los propietarios de dichas líneas serian participes directos de la banda delictiva. Asimismo se logró establecer que dos de los números de abonados intervenidos pertenecían a personas de nacionalidad Peruana, surgiendo asimismo un importante proveedor oriundo de la localidad de Boulogne e integrante junto a LYNCH de la banda conocida como “LOS LOBOS”, banda que opera en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y C.A.B.A. Dentro de esta organización se logró individualizar al resto de los integrantes de la misma, y la tarea que cada uno de ellos desarrollaba para la comercialización de material estupefaciente. De dichas tareas investigativas se determinó la comercialización de estupefacientes al menudeo en la ciudad de Arrecifes, llevada a cabo por dos personas de sexo masculino, identificados como WALTER BIANCHI y MICAELA BIANCHI. Puesta en conocimiento la Sra. Agente Fiscal Dra. Verónica Marcantonio solicitó 14 órdenes de allanamiento y 5 detenciones para realizar a partir de las 00:00 horas del día 9 hasta las 24:00 Horas del día 12 del corriente mes. Efectivizando dichas diligencias en varias etapas, cumplimentando en la primer etapa tres órdenes de allanamiento, dos en la ciudad de Arrecifes en las calles Ángel Merlo 806 y Blas Parera 505, y una en la localidad de Pérez Millán, procediendo en uno de los domicilios de la localidad de Arrecifes a la detención del ciudadano WALTER BIANCHI, mientras que en el domicilio de la ciudad de Pérez Millán se procedió al secuestro de envoltorios de COCAÍNA por un pesaje de 150 gramos, preparados y listos para la venta, armas de fuego con su respectivas cartucheras, telefonía celular y gran cantidad de dinero en efectivo y a la detención del ciudadano WALTER ANDINO. Luego en la etapa dos se diligenciaron 6 órdenes de allanamiento, todos ellos en la ciudad de Capitán Sarmiento, en donde se efectivizó la detención del principal investigado EDUARDO PATRICIO LYNCH a quien de su domicilio particular se le secuestró 3 kilogramos de MARIHUANA TRITURADA lista para ser fraccionada y posterior comercialización, una licuadora, la cual era utilizada para desarmar los lotes de MARIHUANA y telefonía celular, también se efectivizaron detenciones para con otros de los dos integrantes de la banda, siendo uno de ellos LUIS ZACARIA ALEGRE y el otro IVAN ROBLES. Finalizada la segunda etapa, se procedió con el diligenciamiento de dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en las ciudades de Boulogne y General Pacheco, donde en el primero de ellos se procedió a incautar 13 LOTES COMPACTOS DE MARIHUANA, bolsas con cogollos de MARIHUANA por un peso total de 7.935 gramos, 1 balanza comercial, 1 balanza de precisión y telefonía celular. Por último se efectuaron tres allanamientos en la localidad de Villa Dominico partido de Avellaneda, lugares de residencia de las personas de nacionalidad Peruana, en donde en uno de estos domicilios se procedió al secuestro de 1 LOTE COMPACTO DE MARIHUANA por un peso de 690 gramos, 2 envoltorios de nylon conteniendo MARIHUANA por un peso de 106 gramos y un envoltorio de nylon conteniendo COCAÍNA por un peso de 64 gramos, 2 balanzas de precisión, también se procedió a incautar gran cantidad de armas de fuego entre ellas, una pistola ametralladora, un chaleco antibalas, dos cargadores de pistola ametralladora, un revólver calibre 22, una pistola calibre 9 mm, un rifle winchwster, un revólver calibre 32 y gran cantidad de cartuchería y telefonía celular. Puesto en conocimiento la Sra. Agente Fiscal Dra. María Verónica Marcantonio, dispuso se traslade a los imputados a sede policial a la espera de ser indagados en sede judicial.

