Cuatro allanamientos en operativo por drogas

No lo sabemos. Al menos no con los números exactos que si tuvimos hasta hace apenas una semana. Desde el pasado lunes Arrecifes no tiene datos sobre la situación en la que nos encontramos con respecto al Covid.19. Desde la oficina de prensa no se ha emitido ningún comunicado en los últimos días con los datos que emite la Secretaría de Salud de la ciudad. Si conocemos que la situación dentro del Hospital Municipal Santa Francisca Romana se está tornando más que preocupante. Se ha cubierto ya la capacidad de […]