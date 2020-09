«Señorita automovilismo» despertó rechazos y llegó al Ministerio de la Mujer

Días atrás, la Municipalidad de Arrecifes difundió la convocatoria y el reglamento para la elección de «Señorita Automovilismo», traduciendo al español el conocido «Miss Algo».

El certamen de belleza promovido por la Comisión Organizadora de la XI Fiesta Provincial del Automovilismo y la Dirección de Turismo de la Municipalidad no cayó muy bien en un amplio sector de la población que hizo escuchar su voz en principio en las redes sociales y hubo quien llegó con su opinión al Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires recordando que este tipo de certámenes de belleza han sido ya dejados de lado en varias localidades del país por considerárselos sexistas.

Uno de los puntos del reglamento en los que se apoyan quienes no están de acuerdo con la elección de Señorita Automovilismo, es el punto en el que se especifica que para la elección, entre otras cosas, se tendrá en cuenta la belleza de la concursante. Es el artículo quinto que expresa: «Deberá tenerse en cuenta para la elección: presentación, belleza, oratoria, porte, conocimientos de cultura general y conocimiento de la historia automovilística de la Ciudad de Arrecifes» para luego detallar que la postulante deberá enviar un video en el que se «incluirá la presentación de la postulante que usará como único atuendo de vestimenta pantalón de jean y remera o camisa color blanca».

«Mujeres en el lugar de objetos»

Al Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires llegó la noticia del certamen a través de la queja de un vecino de nuestra ciudad, que se hizo a través de las redes sociales del organismo provincial.

Por la misma vía se recibió la respuesta de la misma Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires , la que expresa que «Estamos construyendo los diálogos para encontrar acuerdos que no reproduzcan estereotipos ni coloquen a las mujeres en el lugar de objeto. Hay muchas ciudades que han transformado esa tradición sexista y promueven actividades culturales con perspectiva de género».

Si bien la respuesta es una sugerencia, ya que en ningún momento afirma que no se puedan hacer concursos de belleza, habla de acordar para que no se considere a la mujer como objeto. De todas formas, si el reglamento no mencionara la cuestión de la belleza, era totalmente válido el certamen teniendo en cuenta el resto de los parámetros para la elección, aunque el jurado no ignorara la cuestión estética.

El tema no es nuevo ni pertenece a Arrecifes, ya hay fiestas nacionales que han decidido modificar los reglamentos para que se elija a quien cumpla con una serie de requisitos que no incluye la apariencia física. Así tenemos «embajadoras», «representantes», o como quieran llamarlas en diversas localidades del país.

Ye en septiembre de 2019 se presentó en la legisltura provincial un proyecto para eliminar las reinas o los concursos de belleza. La iniciativa, de la diputada Anahí Bilbao (Cambiemos), determina que cuando la Provincia intervenga o sea promotor del certamen, se deberá «promover desde el Estado el resaltar expresiones y producciones artísticas o solidarias que impulsen la construcción de ciudadanía». No la belleza.

La idea es que se destaquen «valores como la creatividad, el respeto por el otro, el emprendedorismo y el compromiso social, como así también actividades de concientización que alienten a sumar al sector privado».

