Falleció Emma Morossini, la abuela peregrina

Los procesamientos los había dictado el juez Canicoba Corral antes de jubilarse. La Cámara sostuvo que cuando los ex funcionarios fueron indagados, las defensas no tuvieron acceso al expediente La Cámara Federal porteña anuló este jueves los procesamientos de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse. Se trata de la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, […]