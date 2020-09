El comercio local: cerrar para no cerrar

Av. Merlassino. PH: Jorge Casal

A partir de las medidas anunciadas en la mañana del martes por el Intendente Municipal, Javier Olaeta, que incluye el cierre de las actividades a partir de las 18:00, varios comerciantes se pronunciaron en sus redes sociales en contra de la restricción.

Por lo que entendemos, no se trata de cerrar comercios, se trata de permitir la circulación de personas -y del virus- en la menor cantidad de horas posibles dentro de la ciudad. Esto hará que haya menos circulación viral y tal vez, en quince días se vean los resultados con una disminución de los casos positivos que, en las últimas dos semanas han provocado la ocupación de un alto porcentaje de camas de internación en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana.

¿Que sucede si ese número no disminuye? Si los contagios continúan como hasta hoy, Arrecifes corre el riesgo de que la Privincia nos ubique en la fase tres, con lo que varias actividades van a tener que cerrar sus puertas.

Cerrar para no cerrar es la consigna. Cerrar más temprano hoy para que no haya que cerrar bares, confiterías y gimnasios en un futuro. No es -como hemos leído- que el virus no contagia entre las 18:00 y las 20:00. El virus contagia las 24 horas del día, por eso, cuantas menos horas estemos expuestos al contacto con personas mejor. Disminuir en dos horas el horario comercial y de actividades sociales permitidas, puede ser una medida que hará que los comercios continúen abiertos. Todos. Incluso aquellos que se encuentran trabajando gracias a una excepción, considerando que en la fase en la que nos encontramos no están autorizados sino por vía de excepción.

Es probable que haya asociados a la Cámara de Comercio que soliciten su mediación para volver a las 20:00 como hora de cierre, pero sería sensato por parte de la institución que nuclea a comerciantes y empresarios, que aconseje a respetar el horario de las 18:00 por el bien de todos, el bien de nuestra salud y de nuestra actividad comercial.

