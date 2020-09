Dr. Santiago Monina: «Los 74 hisopados al personal del hospital dieron negativo»

Luego de la recorrida del Intendente Municipal por el Hospital Municipal y la reunión con las autoridades sanitarias locales y de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio ha intensificado la campaña de prevención con mensajes compartidos en sus redes sociales. Ejemplo de esto es el flyer en el que advierte que, si al contrario de lo que sucede con el Covid, fuesen los jóvenes los más vulnerables, los adultos mayores no dudarían en tomar todas las medidas necesarias para que estos no se contagien. Algo que la juventud muchas […]

El Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak dialogó con Mario Zaccaría en la mañana de Sin Corbata luego de visitar El hospital Municipal Santa Fracisca junto a las autoridades municipales. La visita del funcionario provincial a nuestra ciudad, si bien forma parte de una recorrida por distintos municipios, no es aleatoria, sino que responde al interés de las autoridades por la situación que atravesamos, que no sería la ideal. Kreplak dijo que preocupa el aumento de casos en nuestra ciudad y confirmó el envío de […]

¿Por qué fracasan las estrategias para frenar los contagios en Argentina? La respuesta tiene muchas variables pero la fundamental no es médica sino sociológica. Vale escuchar a los ministros Quiroz y Ginés para tratar de comprender el razonamiento detrás de las medidas más allá de la grieta. Al hacerlo se encuentra una lógica común a ambos, que constituye una presunción errada sobre el comportamiento social. El razonamiento es el siguiente: la gente no se banca más la cuarentena y la incumple igual. Por lo tanto, lo que debemos hacer para […]

El presidente del Comité de Crisis habló hoy en «Sin Corbata» con Mario Zaccaría sobre la situación arrecifeña frente a la pandemia. En ese sentido, Tenorio no coincide con la opinión de las autoridades sanitarias, que permanentemente bregan por un mayor cuidado y son temerosos de las aperturas de las distintas actividades, considerando que cada contagio repercute directamente en las salas del Hospital Municipal. «Ellos están muy preocupados con esta situación, indudablemente, son los responsables del área de salud, pero ellos obviamente ven la parte médica del problema y el […]

El 25 de julio, en Arrecifes teníamos cinco casos activos y cuatro recuperados. Estábamos en fase cinco y nos cansamos de anunciar que los hisopados enviados al Maiztegui daban negativos. Ya parecía un capricho hisopar a pacientes que no tenían nada. Los casos que se sucedieron desde esa fecha nos hicieron volver oficialmente a fase cuatro, aunque en la práctica la ciudad se mueve como desconociendo los contagios. No quedan, prácticamente, localidades en la provincia, que no cuenten con casos positivos de coronavirus, y muy pocos conservan la fase cinco, […]