Cómo fueron los últimos quince días de pandemia en Arrecifes

En los últimos quince días, Arrecifes ha visto de qué forma se fueron sumando casos positivos de Covid-19 entre sus vecinos. Desde el quinto caso hasta el día de hoy, el crecimiento de casos ha sido ininterrumpido.

Si contamos quince días desde este viernes hacia atrás en el tiempo, nos encontramos con que el día 20 de agosto contábamos con un total de 78 casos acumulados desde el comienzo de la pandemia, luego de haber tenido tres casos y haber permanecido en face cinco algo más de un mes.

En los últimos quince días, hasta hoy 4 de septiembre, sumamos 91 casos, con lo que el total de casos asciende a 169, superamos el doble. Aunque esto parezca desmesurado, lo que si puede ser preocupante, es que a la vez que se sumaron casos, fue creciendo también la cantidad de casos activos día a día.

Con 81 casos, Arrecifes tenía 30 pacientes atravesando la enfermedad, 30 casos activos. Hoy, con 169 casos, los pacientes activos llegan a 67, aquí también superamos el doble de casos activos, y si bien la terapia intensiva no tiene pacientes covid internados, y en la sala Covid del Hospital se encuentran internados 5 pacientes positivos, lo cierto es que en algún momento, precisamente el día 19 de agosto, había 6 pacientes internados. Ese número, por lo tanto, no siempre tiene relación con la cantidad de casos sino con la situación de los pacientes. Esto hace pensar que la posibilidad de que un número no conocido de positivos necesiten internación, incluso en terapia, no es descabellada.

No intentamos hacer futurología ni intentar leer en los números un idioma que poco conocemos como son las estadísticas y las probabilidades, pero si no empeoramos, sólo si seguimos igual, y en dos semanas volvemos a duplicar el número de casos, Arrecifes tendrá alrededor de 300 casos positivos con 120 activos, sin intentar arriesgar un número posible de internados.

Arrecifes cuenta con camas suficientes para atender los casos que hoy necesitan internación, aunque no sabemos hasta cuando, lo que si sabemos, es que el personal del Hospital no va a dar abasto si los positivos continúan creciendo en la medida que lo vienen haciendo en estas dos semanas.

El Hospital cuenta hoy con 17 médicos menos que los que trabajan normalmente en él, hasta el punto de haber atravesado un período en el que sólo un médico clínico estaba disponible en el nosocomio.

¿Cómo se frena esto? ¿Donde estamos ubicados en una curva que dibuje la proyección a futuro? Vemos en los medios de todo el país de qué forma van retrocediendo ciudades y provincias en la apertura de actividades recreativas, en reuniones… y lo hacen con un crecimiento mucho menor que el que hoy tiene Arrecifes. Las palabras del viceministro de salud cuando visitó Arrecifes hace pocas horas no fueron alentadoras. Sabemos que siguiendo sencillas medidas de prevención se puede frenar el contagio, dependerá entonces de nosotros y de nuestra actitud que todo siga funcionando como ahora, que gracias al respeto que tengamos del uso de barbijos, distanciamiento e higiene no sigamos contagiándonos, para que los números que ve la Provincia no nos pongan en una fase que impida -entre otras cosas- la actividad económica que hasta ahora está funcionando. Porque no es en los gimnasios ni en las confiterías donde se producen los contagios, en nuestra falta de cuidados.

Será el municipio quien deba intensificar campañas y controles para que quienes aún no lo han entendido, sepan que cuidarse y cuidar al otro no es ni más ni menos, que la única vacuna que tenemos a mano.

Comente esta nota

comentarios