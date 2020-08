La política de luto. Murió Dinco Garguicevich

En las últimas horas de ayer domingo, falleció el ex diputado provincial Domingo Esteban Garguicevich a los 85 años. Tal como está estipulado por las restricciones por la pandemia, no se realiza el velorio. Sus restos serán trasladados al cementerio local a las 10:00 de la mañana de hoy lunes 24. Dinco, como lo conocimos, fue el político a quien Arrecifes le debe, entre otras, la obra de entubamiento del Arroyo del pueblo (hoy Av. Perón), que no sólo unió la ciudad, al desaparecer el viejo estigma de «los del […]