Por qué Arrecifes tiene un Dios aparte (o dos)

Hoy nuestra ciudad recibió del instituto Maiztegui de Pergamino, los resultados de siete hisopados enviados ayer lunes. Seis de estos correspondían a pacientes con contacto estrecho con los positivos de la empresa Soychú, donde trabajan más de sesenta personas de Arrecifes y donde confluyen transportistas y trabajadores arrecifeños por distintos motivos sumando más de cien.

El dato de los negativos es una muestra muy contundente de que los protocolos realmente funcionan, que las medidas de prevención evitan contagios, o de que en verdad, tenemos un Dios aparte.

Salto confirmó en el día de hoy CATORCE CASOS POSITIVOS, según el informe diario de la Región Sanitaria IV.

A los catorce de Salto, en la zona, se suman dos de Carmen de Areco y dos de Baradero, contabilizando 18 en total; todos con contactos estrechos con positivos.

¿Por qué los arrecifeños que trabajan con los mismos compañeros que se contagiaron, no contrajeron el virus? ¿Cuestión de suerte? ¿O las plegarias que se agregan en las publicaciones de facebook sobre los casos sospechosos están surtiendo efecto? Por las dudas, no abandone su pata de conejo, y no corte las cadenas de oración.

NO DISCRIMINEMOS, PERO CUIDEMONOS

Entre las medidas que se han tomado en las ciudades que aún no han denunciado casos positivos, o al menos que no tienen casos activos como la nuestra, se está implementando el control de acceso a la ciudad para que no ingresen personas de localidades vecinas donde sí los hay. El municipio deberá intensificar estos controles, pero a eso se debe sumar la responsabilidad de los arrecifeños, de no invitar a familiares ni amigos de otras localidades a pasar un momento con nosotros.

En el comienzo de la cuarentena, todos adentro. De hecho fue un sacrificio; luego hasta las 16:00. Era demasiado temprano para volver a casa… se extendió hasta las 17:00 y ahora hasta las 18:00 con una libertad casi total de movimiento y de apertura de rubros comerciales. ¿Sigue siendo demasiado temprano el horario de cierre? Pues hay quienes opinan que si. Extrañábamos pescar, correr, bicicleta y algunos deportes que hoy se pueden practicar; ya podemos reunirnos en el molino o en la plaza Héroes de Malvinas… con la flexibilización que ha tenido la cuarentena en nuestra ciudad, es necesario que invitemos a gente de afuera?

Hay quienes no ven hijos, nietos, padres desde hace meses… ¿no podés, no te animás a decirle a tus amigos NO VENGAS, porque pongo en riesgo mi salud y la del resto de la comunidad? Y si sabías que -por ejemplo- en el molino había gente que no era residente en Arrecifes, porque así lo publicaron varios en sus cuentas de facebook, ¿tanto te costaba llamar al 911 y solicitar la presencia de funcionarios que pudieran hacer algo?

Tenemos dos opciones: o cumplimos con nuestra obligación como ciudadanos y seguimos cuidándonos, o nos compramos una Biblia y comenzamos a rezar… parece que hasta ahora ha dado resultado.

